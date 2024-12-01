وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي الجماعي - أخبار كلمتك

وسام أبو علي ينتظم في مران الأهلي الجماعي - أخبار كلمتك

الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

الموعد والمرشحون، كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الاسكواش - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

البورصة تواصل الصعود بمنتصف التعاملات - أخبار كلمتك

عاجل :انفجار عنيف محافظة أبين - أخبار كلمتك

عاجل :انفجار عنيف محافظة أبين - أخبار كلمتك

يحدث الان.. هطول أمطار متوسطة على حجة - أخبار كلمتك

يحدث الان.. هطول أمطار متوسطة على حجة - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين وانباء عن استهداف هذه القوات - أخبار كلمتك

عاجل:انفجار عنيف يهز ابين وانباء عن استهداف هذه القوات - أخبار كلمتك

وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

وزير سابق : تستطيع دول التحالف القيام بهذا الأمر باليمن ! - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هى ثراء جبيل؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد تصدرها التريند.. من هى ثراء جبيل؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الثلاثاء.. العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - الثلاثاء.. العرض الخاص لـ فيلم «الحريفة 2 بحضور أبطال العمل - أخبار كلمتك

كامل الوزير: طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

كامل الوزير: طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

إقالة جديدة في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
إقالة جديدة في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

إقالة جديدة في الدوري الإسباني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 1 ديسمبر 2024 12:12 مساءً - أعلن بلد الوليد إقالة مدربه الأوروجوياني باولو بيزولانو، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق 0-5 على يد أتلتيكو مدريد، استجابة لمطالبات الجماهير.

إقالة مدرب بلد الوليد 

كان مشجعو بلد الوليد يطالبون برحيل بيزولانو منذ الموسم الماضي، لكنه تمكن من إعادة الفريق إلى دوري الدرجة الأولى ليسكت المنتقدين مؤقتًا، في ظل علاقة متوترة بين المدرب والجمهور.

إلا أن بيزولانو تمكن مع الفريق هذا الموسم من جمع تسع نقاط فقط بعد مرور 15 جولة من الدوري الإسباني، وهو رقم متواضع للغاية بالنسبة لفريق يريد البقاء في الليجا.

ولم يعرف بلد الوليد تحت إمرة المدرب الأوروجوياني معنى الانتصار إلا في مباراتين، الجولة الافتتاحية على حساب إسبانيول، وأمام ألافيس قبل خمسة أسابيع.

وتشير المعلومات الواردة من بلد الوليد إلى أن بديل بيزولانو قد يكون فرانسيسكو، بل وأن مجلس الإدارة ربما اتفق معه بالفعل خاصة وأن الفريق سيلعب الثلاثاء في كأس الملك ويحتاج إلى مدرب سريعًا لإعادة الأمور إلى نصابها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

راضٍ بقضاء الله، طبيب الاتحاد السكندري يكشف آخر تطورات إصابة المهدي سليمان - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق