علي ماهر بعد فوز المصري على إنيمبا: الجماهير قدمت لوحة فنية خلال المباراة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 09:57 مساءً - الكونفيدرالية، قال علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي عقب نهاية مباراة إنيمبا: إن الفوز في أولى مباريات دور المجموعات يعطي الفريق دفعة كبيرة.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "حققنا الهدف من المباراة وهو المكسب والنقاط الثلاث، وسعداء جدًا بالمؤازرة الفنية من جماهير المصري".

وأشار علي ماهر: “جماهيرنا قدمت لوحة فنية رائعة خلال المباراة وسياستنا في تدوير اللاعبين مدروسة للغاية”.

وأضاف: "مهمتنا الأهم تجهيز جميع اللاعبين لخوض مبارياتنا المحلية والأفريقية ولدينا إيجابية كبيرة على المرمى وسعيد بمستوى الدفاع".

وقال: “ كامل أبو علي لا يدخر وسعًا لإسعاد المصري وسعداء بتواجد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد واللواء طارق الشاذلي محافظ السويس لمؤازرة المصري وسعداء بتواجدنا في السويس وجودة الملعب تساعد لاعبينا على تقديم الأفضل”.

مباراة المصري وإنيمبا

وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا غاليا علي فريق إنيمبا النيجيري بثنائية نظيفة على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات (المجموعة الرابعة) للنسخة الثانية والعشرين لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

اهداف مباراة المصري وإنيمبا

وأحرز هدفي النادي المصري محمود حمادة في الدقيقة 5 و75.

وجاء هدف المصري الاول من تسديدة قوية من عبد الرحيم دغموم اصطدمت بدفاع إنيمبا وذهبت عند محمود حمادة سددها على يسار حارس إنيمبا داخل الشباك في الدقيقة الخامسة.

وضاعت فرصة من عبد الرحيم دغموم لاعب المصري تصطدم بدفاع إنيمبا وتمر على يسار الحارس بجوار القائم الأيسر وتخرج ركنية لصالح المصري.

وفرصة ضائعة أخرى من عرضية للمصري داخل منطقة الجزاء ورأسية من باهر المحمدي خرجت أعلى مرمى إنيمبا إلى خارج الملعب.

كامل أبو علي يحضر مباراة المصري وانيمبا

وحرص كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، علي استقبال اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد واللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد الأسبق بقاعة كبار الزوار باستاد السويس الجديد.

تشكيل المصري لمباراة إنيمبا بالكونفيدرالية

وضمت التشكيلة الأساسية لفريق المصري البورسعيدي كل من محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد هاشم، باهر المحمدي ، عمرو سعداوي لخط الظهر، محمود حمادة، محمد مخلوف كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، محمد الشامي، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمود حمدي، أحمد عيد، خالد صبحي، يوسف الجوهري، حسين فيصل، ميدو جابر، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف، بابا بادجي.

المالي بوبو تراوري حكمًا لمباراة المصري وإنيمبا

وادار مباراة المصري وضيفه فريق انيمبا النيجيري طاقم تحكيم مالي حكم الساحة "بوبو تراوري"، ومعه مساعد الحكم الأول "موديبو ساماكي"، ومساعد الحكم الثاني "أمادو بيلي جيسي"، فيما قام سوري ابراهيما كيتا بمهام الحكم الرابع.

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