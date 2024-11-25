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رونالدو يحصد جائزة جديدة مع النصر السعودي بعد مباراة الغرافة القطري - أخبار كلمتك

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رونالدو يحصد جائزة جديدة مع النصر السعودي بعد مباراة الغرافة القطري - أخبار كلمتك

رونالدو يحصد جائزة جديدة مع النصر السعودي بعد مباراة الغرافة القطري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 25 نوفمبر 2024 10:00 مساءً - حصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر، على جائزة جديدة مع الفريق بعد تألقه في مباراة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا.

وحقق النصر فوزًا ثمينًا خارج أرضه على الغرافة بنتيجة 3-1، مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة الخامسة من الدور الأول بالبطولة القارية.

 

جائزة كريستيانو رونالدو الجديدة 

وسجل النجم البرتغالي هدفين، قاد بهما النصر للفوز، فيما تكفل البرازيلي الشاب جابرييل أنجيلو بتسجيل هدف.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري النخبة الآسيوي على منصة "إكس" عن فوز رونالدو بجائزة رجل المباراة.

ولعب الدون 74 دقيقة، سجل خلالها هدفين، لكنه أهدر فرصتين كبيرتين، حسب شبكة "سوفا سكور" المتخصصة في الإحصائيات.

وسدد رونالدو 8 مرات على المرمى، منها 4 داخل إطار المرمى، و2 خارجه، ومثلهما ردهما الدفاع القطري.

ومرر رونالدو 21 تمريرة صحيحة من أصل 22 بنسبة نجاح بلغت 95%، كما قدم تمريرتين مفتاحيتين.

ومع ذلك لم يكن رونالدو الأعلى تقييمًا في المبارة من "سوفا سكور"، إذ حصل على تقيم 8.6 من أصل 10 درجات، مقابل 8.7 لأنجيلو، الذي سجل هدفًا وصنع آخر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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