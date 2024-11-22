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الرياضة - 07:40 - وزير التموين يزف بشرى سارة لسكان مدينة نصر بشأن سوق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:40 - وزير التموين يزف بشرى سارة لسكان مدينة نصر بشأن سوق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:40 - وزير التموين يزف بشرى سارة لسكان مدينة نصر بشأن سوق اليوم الواحد - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 07:40 مساءً - أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار تنظيم سوق اليوم الواحد بمدينة نصر يوم الجمعة من كل أسبوع استجابة للإقبال الكبير من المواطنين على هذه المبادرة، ويأتي هذا القرار ضمن خطة الوزارة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء عن الأسر المصرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

سوق اليوم الواحد

وأوضح الوزير أن السوق يُقام بالتعاون مع محافظة القاهرة أمام مسجد آل رشدان بمدينة نصر، ويتم توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الاستراتيجية، بما يشمل اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، مع خصومات مناسبة لضمان تلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن السوق يفتح أبوابه يوم الجمعة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً.

سوق اليوم الواحد

وأشار إلى أن المبادرة تهدف إلى تقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، بما يساهم في خفض الأسعار وزيادة المعروض من السلع، مع توفير تجربة تسوق مريحة تلبي احتياجات الجميع، مضيفًا أن هذه التجربة الناجحة ستكون نموذجًا سيتم تعميمه في محافظات أخرى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

سوق اليوم الواحد

وشدد الوزير على استمرار التعاون مع الشركات الوطنية والقطاع الخاص لضمان استدامة مثل هذه المبادرات، إلى جانب التوسع في إنشاء المنافذ والمبادرات المماثلة لتغطية مختلف أنحاء الجمهورية.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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