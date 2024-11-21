زغلول صيام يكتب: وهل يكشف الأستاذ طه عزت مدير مسابقات الرابطة عن مؤهلاته قبل أن يمتحن مراقبي المباريات! صورة أحزنتني! - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 04:20 مساءً - ربما سيأتي اليوم الذي نقول فيه، ولا يوم من أيامك يا حج عامر. ولا أعرف لماذا بدلا من الإصلاح تكون النتيجة الهبوط درجة عن المستوى الذي كنا عليه من قبل. كنا ننتقد بعض الأداء والفردية في طريقة عمل الحاج عامر حسين المشرف على جميع مسابقات مصر، ولكن يبقى الاحترام لموقعه كعضو مجلس إدارة، وصاحب تاريخ كبير في العمل الرياضي شئنا أم أبينا. يعمل متطوعا دون أجر. ومع سهام النقد التي وجهت إليه، تم توجيه الشكر له وأعلنت الرابطة حزمة قرارات من بينها الاستعانة بالأستاذ طه عزت مديرا لإدارة المسابقات والاستعانة بشركة ألمانية والتي لم نرَ لها أثرًا حتى لو كانت الألمانية للمبيدات الحشرية.

قالوا إن الأستاذ طه عزت عمل وأدار الدوري الإماراتي لمدة 15 عاما، وأنه حصل على دورات من الكاف والفيفا، ولكن الكلام كما قالوا زمان ليس عليه جمرك! أين الشهادات. هو حضرتك لما تختار مدير مش المفروض أن يقدم مؤهله الدراسي الذي حصل عليه! ألف باء إدارة! ثم يقدم الشهادات التي حصل عليها من الفيفا أو الكاف وهذا لم يحدث ولن نصمت حتى نرى مؤهله الدراسي وشهاداته.

بالأمس كان هناك اجتماع للأستاذ طه مع المراقبين وكان يمتحن المراقبين. يمتحن ناس كانوا يراقبون مباريات في الدوري قبل أن يولد السيد طه. حضرتك قولت إنك عدلت اللوائح! من أعطاك الحق في تعديل دون العرض على الأندية. الصورة أصابتني بالحزن الشديد لوجود قامات فيها.

يا سيد طه، أصغر موظف داخل لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم لديه خبرات تفوق جهابذة الكاف والفيفا. يا سيد طه، وماذا نقول عن عم سيد بخيت والأستاذ ناصر فراج والأستاذ صلاح علي؟! أقل حاجة دول أساتذة يعطون محاضرات في المسابقات ولديهم من الخبرات مش عايز أقولك!!

لاقيني ولا تغديني

على قدر ما كانت الصورة التي طالعتها حزينة في طريقة التعامل مع قامات سواء في مجال كرة القدم أو في مجال أعمالهم الخاصة، على قدر أسفي أن الرابطة لم تقدم الواجب لهؤلاء!

أيعقل يا سيد طه، أن الرابطة تستضيف روابط العالم تحت سفح الأهرامات وتنفق الملايين وتكتفي بزجاجة مياه -نصف لتر - ………… ناس جاءوا من مناطق بعيدة ولم تقدم لهم واجب الضيافة…. يعني يلبسوا برانيط عشان نأتي لهم بوجبات خفيفة من بونابيتي أو جبن فرنساوي وكاجو من السوبر ماركت إياه!

يا سيد طه، هل تعرف أن بدل المراقب حاجة تكسف يعني ألف جنيه يخصم منهم ضريبة ليصبح 900 جنيه لا تكفي مواصلات مراقب إلى ملعب المباراة، رغم أهمية وظيفة المراقب وكيف يتعامل معها الكاف أو الفيفا. البدل الذي يحصل عليه يعتبر ثلث ما يتقاضاه مساعد حكم الفار.

يا جماعة ارحمونا.

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