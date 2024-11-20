صدمة لـ علي ماهر قبل مواجهة الزمالك في الدوري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:12 مساءً - تأكد غياب خالد صبحي لاعب المنتخب الوطني وفريق المصري البورسعيدي عن مواجهة الزمالك المقبلة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

إصابة خالد مصطفى

وعانى خالد صبحي من إصابته بتمزق من الدرجة الثانية في عضلة السمانة خلال مشاركته في مباراة منتخب مصر مع مضيفه منتخب موريتانيا في تصفيات بطولة الأمم الأفريقية.

ويواصل خالد مصطفى مرحلة التأهيل النهائية استعدادًا لعودته للمشاركة الرسمية مرة أخرى.

وعاد البنيني سامادوا للمشاركة في تدريب الفريق بستاد الكلية الحربية بالقاهرة بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.



وغاب سامادو عن مباريات الفريق الماضية لخضوعه لبرنامجه التأهيلي والعلاجي بعد شكواه من إجهاد كبير في منطقة الحوض، وذلك بعد انتظامه في معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الأخير.

خالد صبحي

موعد مباراة الزمالك والمصري

ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والمصري بجدول الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد أربع نقاط.

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