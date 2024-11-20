الرياضة - 11:43 - سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:43 صباحاً - ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، إذ سجل سعره في البنك الأهلي المصري نحو 49.57 جنيه للشراء، 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.46 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.57 جنيه للشراء، 49.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.51 جنيه للشراء، و49.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري بلغ نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري إلى 49.60 جنيه للشراء، 49.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو49.53 جنيه للشراء، و49.63 جنيه للبيع.