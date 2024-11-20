الرياضة - 11:10 - ارتفاعات متتالية.. أسعار الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 20 نوفمبر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:10 صباحاً - سجلت أسعار الذهب بالدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024، حالة من الارتفاع الملحوظة بالتزامن مع ارتفاع سعر الأوقية عالميا.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه وزواره سعر الذهب بالدولار الأمريكي اليوم، وذلك ضمن خدمة مستمرة يحرص الموقع على تقديمها لزواره.

أسعار الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 سعر الذهب بيع شراء عيار 24 135.66 دولار 134.93دولار عيار 22 124.35دولار 123.68 دولار عيار 21 118.70 دولار 118.06 دولار عيار 18 101.75دولار 101.19 دولار عيار 14 79.14 دولار 78.70 دولار عيار 12 67.83 دولار 67.46 دولار

أسعار الذهب بالدولار اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

سعر الذهب عيار 24

وصل سعر الذهب عيار 24 بالأسواق المصرية نحو 135.66 دولار للبيع، و134.93 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 22

أما عن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة مستهل تعاملات اليوم وصل إلى 124.35دولار للبيع، و123.68 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 في أسواق الصاغة نحو 118.70 دولار للبيع، و118.06 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 في الأسواق إلى101.75دولار للبيع، و101.19 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 79.14 دولار للبيع، و78.70 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 12

أما عن سعر الذهب عيار 12 فسجل نحو 67.83 دولار للبيع، 67.46 دولار للشراء.

سعر الذهب عيار 9

في حين سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 50.87 دولار للبيع، و50.60 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

أما عن سعر الجنيه الذهب فوصل إلى 949.60 دولار للبيع، و944.47 دولار للشراء.

سعر أوقية الذهب عالميا

سجل سعر الأوقية عالميا نحو 84.15 دولارا للبيع، و84.14 دولارا للشراء.