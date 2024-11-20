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بصمة ميسي وإنهاء عالمي لـ مارتينيز، الأرجنتين يتخطى بيرو بتصفيات كأس العالم (فيديو) - أخبار كلمتك

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بصمة ميسي وإنهاء عالمي لـ مارتينيز، الأرجنتين يتخطى بيرو بتصفيات كأس العالم (فيديو) - أخبار كلمتك

بصمة ميسي وإنهاء عالمي لـ مارتينيز، الأرجنتين يتخطى بيرو بتصفيات كأس العالم (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 04:28 صباحاً - الأرجنتين ضد بيرو، تغلب منتخب الأرجنتين على نظيره البيرو، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب المونيمونتال، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

أحرز هدف المباراة الوحيد اللاعب لاواتارو مارتينيز بصناعة وبصمة ميسي في الدقيقة 55 ليقود الأرجنتين لفوز جديد ومواصلة احتلال صدارة التصفيات.

— SSC (@ssc_sports) https://twitter.com/ssc_sports/status/1859054975206207681?ref_src=twsrc%5Etfw


تشكيل الأرجنتين ضد بيرو

وجاء تشكيل الأرجنتين كالتالي:
حراسة المرمى: ايميليانو مارتينيز
خط الدفاع: نيكولاس تاليافيكو - نيكولاس أوتامندي - ليوناردو باليردي - جونزالو مونتيل
خط الوسط: انزو فيرنانديز - أليكسيس ماك أليستر - رودريجو دي باول
خط الهجوم: جوليان ألفاريز - لوتارو مارتينيز - ليو ميسي.

 

ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

وبهذا الفوز واصل منتخب التانجو صدارة جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، برصيد 25 نقطة، فيما يحتل منتخب بيرو المركز التاسع وقبل الأخير برصيد 7 نقاط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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