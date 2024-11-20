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بث مباشر لمباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

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بث مباشر لمباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

بث مباشر لمباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 03:40 صباحاً - البرازيل ضد أوروجواي، يتابع عشاق الساحرة المستديرة، مباراة البرازيل ضد أوروجواي ضمن  تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

 

بث مباشر لمباراة البرازيل ضد أوروجواي

وتنقل “كلمتك” بث مباشر لأحداث مباراة البرازيل وأوروجواي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

القنوات الناقله لمباراه البرازيل وأوروجواي اليوم:
كما يمكن مشاهدة مباراة البرازيل ضد باراجواي على قناة SSC extra 2 hd

التردد: 12523
معدل الترميز:27500

الاستقطاب: افقى

معامل تصحيح الخطأ:٥/٦

وجاء تشكيل البرازيل ضد أوروجواي كالتنالي

حراسة المرمى: إيدرسون.

الدفاع: دانيلو وماركينيوس وجابرييل ماجالهايس وأبنر.

الوسط: برونو جيماريش وجيرسون ورافينها.

الهجوم: فيني جونيور وإيجور جيسوس وسافينيو.

 

ترتيب المنتخبين في التصفيات

منتخب البرازيل: يحتل المركز الرابع برصيد 17 نقطة.
منتخب أوروجواي: في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، خلف المتصدر الأرجنتين.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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