كولر يتحدث عن ضغط المباريات ويكشف عن هدفه في بطولة الإنتركونتننتال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 10:33 مساءً - الأهلي، أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية الفريق للمواجهات ‏المقبلة سواء المحلية أو الإفريقية أو ‏العالمية، مشددًا على أن الأهلي هدفه الوصول إلى نهائي ‏بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال، ومقابلة ريال مدريد الإسباني ‏بطل أوروبا.‏

وقال كولر في حديثه للمنصات الرسمية للنادي إن بداية الموسم الحالي لم تكن سهلة ‏بسبب كثرة المباريات التي خاضها الفريق، كما أن ‏فترة الراحة بين الموسمين الماضي والحالي ‏لم تكن كافية، رغم الاعتذار عن المشاركة في بطولة كأس مصر بهدف منح اللاعبين ‏وقتًا ‏أكبر للراحة. وقد حاولنا التغلب على هذا الأمر بالحصول على راحة قصيرة بين ‏المباريات التي شاركنا فيها. مع العلم أن أي ‏فريق يحتاج من 5 إلى ٦ أسابيع فترة إعداد ‏للموسم الجديد.‏

وأضاف المدير الفني: مع بداية الموسم الحالي خضنا مباريات صعبة بداية من السوبر ‏الإفريقي ثم لقاءي دور الـ32 بدوري أبطال ‏إفريقيا أمام جورماهيا الكيني، وبعدهما خضنا مباراتين ‏في الدوري ومثلهما في السوبر المصري، ولم نصل إلى الآن للمستوى الذي ‏نطمح إليه، لكن ‏تعلمت من خلال وجودي وعملي مع الأهلي على مدى موسمين التعامل مع كل الظروف وتحقيق أفضل النتائج. ‏

وشدد كولر على أنه يسعى لتحقيق الفوز في جميع المباريات، وهي طبيعته سواء ‏كلاعب سابق أو كمدرب حالي، وأن ‏دوافع الفوز بشكل عام موجودة داخل الأهلي للتتويج ‏بالبطولات، ويعد هذا حافزًا قويًّا للاعبين للاستمرار في الانتصارات وتحقيق ‏المزيد من الألقاب.‏

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة الاتحاد السكندري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويحصل لاعبو الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الثلاثاء وفقا لبرنامج الفريق الذي يأتي في إطار التحضيرات الفنية الخاصة بمباراة الاتحاد السكندري المقبلة المقرر لها الجمعة القادم.

ويخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لمزيد من الفحوصات الطبية في القاهرة عقب عودته من معسكر منتخب فلسطين من أجل الاطمئنان علي حالته بعد تعرضه للإصابة بكدمة قوية في الركبة.

وسام أبو علي

بيان الاتحاد الفلسطيني حول إصابة وسام أبو علي

وأعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إصابة وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، وغيابه عن مواجهة منتخب كوريا الجنوبية، المقرر لها على ستاد عمان الدولي، لحساب الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكشف الاتحاد الفلسطيني عن إصابة لاعب الأهلي عبر صفحته الرسمية علي فيسبوك،.

وكان وسام أبو علي قد شارك في خسارة منتخب فلسطين أمام نظيره المنتخب العماني، في الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

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