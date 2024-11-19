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أبرزهم غانا، 5 منتخبات لم تعرف طعم الفوز في تصفيات أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

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أبرزهم غانا، 5 منتخبات لم تعرف طعم الفوز في تصفيات أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

أبرزهم غانا، 5 منتخبات لم تعرف طعم الفوز في تصفيات أمم إفريقيا 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - تصفيات أمم إفريقيا، أسدل الستار على منافسات تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 المقرر إقامتها في المغرب باكتمال عقد المتأهلين للبطولة.

منتخبات لم تعرف طعم الفوز

وخلال الجولات الستة للتصفيات لم ينجح 6 منتخبات في تحقيق أي فوز وعلى رأسهم منتخب غانا، حيث ضمت القائمة كلا من: (مدغشقر وغانا وتشاد وإيسواتيني وناميبيا).

قائمة المتأهلين لأمم أفريقيا 2025

 المغرب - المستضيف
 بوركينا فاسو
 الكاميرون
 الجزائر
الكونغو الديموقراطية
السنغال
 مصر
أنجولا
غينيا الاستوائية
 ساحل العاج
أوغندا
جنوب أفريقيا
 الجابون
 نيجيريا 
 تونس
 زيمبابوي 
 زامبيا
مالي
 جزر القمر
 بنين
 السودان
 تنزانيا
بتسوانا

موزمبيق 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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