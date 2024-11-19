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منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة تونس (صور) - أخبار كلمتك

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منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة تونس (صور) - أخبار كلمتك

منتخب مصر للناشئين 2008 يختتم استعداداته لمواجهة تونس (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 07:46 مساءً - منتخب الناشئين، اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكاس، استعداداته القوية لمباراة تونس غدًا الأربعاء، في إطار لقاءات تصفيات شمال إفريقيا.

 

الكاس يعقد محاضرة فنية للاعبين

وعقد أحمد الكاس، محاضرة فنية قبل تدريبات اليوم، من أجل التركيز على بعض الجمل الفنية والتكتيكية، تمهيدا لتنفيذها في اللقاء.

ونجح المنتخب الوطني للناشئين في تحقيق الفوز في مباراته الأخيرة على منتخب الجزائر بهدفين مقابل هدف.

 

منتخب مصر يسعى لتخطي نسور قرطاج

يحتاج منتخب الناشئين مواليد 2008 أمام نظيره التونسي لتحقيق الفوز حتى يرفع رصيده إلى 6 نقاط ويحافظ على حظوظه في التأهل لكأس أمم إفريقيا للناشئين تحت 17 سنة.

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منتخب الناشئين يفوز على الجزائر

وخسر منتخب مصر للناشئين مباراة الجولة الأولى أمام المغرب بخمسة أهداف مقابل هدف، قبل أن يفوز على الجزائر 2-1 في مباراة الجولة الثانية ليحصد أول ثلاث نقاط.

ويترأس البعثة الدكتور إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر 2008 كلا من أحمد الكاس مديرا فنيا، ووليد مهدي مديرا للمنتخب، ومحمد إبراهيم مدربا عاما، ورامي عادل مدربا مساعدا، وأحمد فوزي مدربا للحراس، والدكتور علاء الجوهري مدربا للأحمال، ومحمد الصايغ منسقا إعلاميا، وكريم حزين إداري، والدكتور عمرو طه طبيب المنتخب، والدكتور محمد الششتاوي علاج طبيعي، والدكتور مجدي وكوك أخصائي تأهيل، ومحمد السيد تدليك، وشريف نعيم مسؤول مهمات.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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