رغم وجود عضو المجلس بالمستشفى، احتفال في الزمالك بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 01:45 صباحاً - حرصت لجنة الاستثمار وتنمية الموارد في نادي الزمالك على إقامة حفل للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بعد التتويج بلقبي الكونفدرالية والسوبر الإفريقي الموسم الماضي.

وجاء الحفل بشكل خاص دون دعوة لوسائل الإعلام وشهد وجود عدد كبير من نجوم الزمالك السابقين.

وجاء الحفل تزامنًا مع وجود محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك في المستشفى بعد الحريق الذي نشب في منزله.

الزمالك بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية

وتوج الزمالك بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

الزمالك بطل السوبر الإفريقي

وتوج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي على حساب الغريم التقليدي النادي الأهلي بركلات الترجيح فى المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بالسعودية.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم 23 نوفمبر الجاري بإستاد الجيش ببرج العرب.

موعد مباراة الزمالك والمصري

وتنطلق مباراة الزمالك والمصري يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

ومن المقرر أن تذيع قنوات أون تايم سبورت لقاء الزمالك والمصري في الدوري الممتاز.

الزمالك يخسر من النصر الليبي وديا

وكان فريق النصر الليبي فاز على نظيره الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب شهداء بنينا في لقاء اعتزال النجم الليبي خالد حسين.

وافتتح النصر الليبي التسجيل في شباك الزمالك بالثانية 12، فيما تعادل الزمالك عن طريق جيفرسون كوستا بالدقيقة 26 عن طريق كرة رأسية، فيما جاء الهدف الثاني للنصر الليبي بخطأ عكسي من دفاع الزمالك.

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