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منتخب بلغاريا يتعادل مع بيلاروسيا 1/1 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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منتخب بلغاريا يتعادل مع بيلاروسيا 1/1 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

منتخب بلغاريا يتعادل مع بيلاروسيا 1/1 في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:56 صباحاً - تعادل منتخب بيلاروسيا مع منتخب بلغاريا (1-1)، في المباراة التي جرت مساء أمس الإثنين، في الجولة السادسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

 

مباراة فاصلة لمنتخب بلغاريا من أجل الصعود

ورفع منتخب بلغاريا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الثاني، حيث سيخوض مباراة فاصلة للصعود إلى المستوى الثاني.

فيما رفع منتخب بيلاروسيا رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، وسيخوض مباريات فاصلة لتجنب الهبوط للمستوى الرابع.

وتقدم منتخب بلغاريا في الدقيقة 12 عن طريق فاسيل بانايوتوف، قبل أن يدرك منتخب بيلاروسيا التعادل عبر يوري كافاليو في الدقيقة 70.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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