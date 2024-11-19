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إسبانيا تفوز على سويسرا 3ـ2 بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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إسبانيا تفوز على سويسرا 3ـ2 بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

إسبانيا تفوز على سويسرا 3ـ2 بدوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:24 صباحاً - فاز منتخب إسبانيا على نظيره السويسري، بنتيجة 3ـ2 في  المباراة التي تقام بينهما، بملعب "هيليودور رودريجيز لوبيز" بالجولة السادسة لـ دوري الأمم الأوروبية. 

وسجل يريمي بينو هدف التقدم لصالح منتخب إسبانيا في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول وفي الشوط الثاني سجل الهدف الثاني والثالث لمنتخب إسبانيا بريان جيل وسرقسطة في الدقائق 68، 3+90. 

بينما سجل هدفي سويسرا مونيرو وزيكيري في الدقيقة 63، 85. 

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تشكيل منتخب إسبانيا  أمام سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

حراسة المرمى: أليكس ريميرو

خط الدفاع: أليخاندرو جريمالدو، أوسكار مينجويزا، باو كوبارسي، باراديس.

خط الوسط: فابيان رويز، مارك كاسادو، بيدري.

خط الهجوم: نيكو ويليامز، ألفارو موراتا، يريمي بينو.

موعد مباراة إسبانيا وسويسرا

تنطلق مباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع بتوقيت السعودية.

وتحدث لويس دي لا فوينتي، مدرب منتخب إسبانيا، في المؤتمر الصحفي قبل مباراة منتخب بلاده ضد سويسرا في دوري الأمم الأوروبية.

 

وأشار دي لا فوينتي إلى أنه قد يجري بعض التغييرات في التشكيلة من أجل إراحة اللاعبين الذين لعبوا أكثر دقائق، ومنح الفرصة للاعبين الأقل مشاركة.
 

قال دي لا فوينتي عن التقدير الشخصي له: "الفوز يجذب الأنظار أكثر، لكنني دائمًا ما شعرت بالتقدير والمحبة من الجميع، وهذا يجعلني سعيدًا جدًّا".

 

وأشار إلى أهمية تقدير لاعبيه له قائلًا: "يهمني تقدير لاعبي فريقي، وهذا أمر حصلت عليه دائمًا، الآن نحن في الطريق لنكون في صدارة تصنيف الفيفا، وهذا أمر جميل جدًا".


وأضاف بشأن التغييرات في التشكيلة الخاصة بمنتخب إسبانيا: "ستكون هناك تغييرات، ولكننا سنلعب بفريق قوي جدًا".

 

وفيما يتعلق بسؤال عن سبب عدم لعب بيدري وأولمو معًا في المنتخب، أفاد دي لا فوينتي: "لا، بالعكس، من السهل جدًا جعلهما يلعبان معًا، لا تركزوا على هذه المواضيع".

وواصل: "نحن لدينا العديد من اللاعبين الرائعين الذين يمكنهم اللعب معًا بمرونة، يمكنهم اللعب معًا أو مع لاعبين آخرين، هذا ليس موضوع نقاش بالنسبة لي، بل على العكس".


وعن المنافسين المحتملين في الدور ربع النهائي، أردف: "لقد قلت دائمًا أن هذه البطولة صعبة مثل اليورو، نحن تأهلنا لربع النهائي بجدارة، الآن سنواجه فرقًا مثل فرنسا أو ألمانيا أو البرتغال... المهم هو أننا حققنا هدفنا في الصدارة".

وأكد: "العمل الذي نقوم به هو مسؤوليتنا، بالنسبة لنا، ظهور لاعبين مثل سامو (سامو أوموروديون) أو أي لاعب آخر وتأثيرهم ليس مفاجئًا، نحن محظوظون بوجود هؤلاء اللاعبين في المنتخب".

 

كما علق دي لا فوينتي على لاعب منتخب إسبانيا مارك كاسادو قائلًا: "هو لاعب رائع، فاجأ الجميع، لم أكن أعرفه شخصيًا، لكنه شاب ناضج جدًا ومسؤول".


وشدد: "التفاصيل الصغيرة التي يمتلكها هي التي تجعله يقدم مستويات مميزة، قد تكون مفاجأة لنا طريقة ظهوره السريعة في الفريق، لكننا دائمًا نؤمن بمنح الفرص للاعبين مثل كاسادو".


وواصل دي لا فوينتي أن نوعية اللاعبين يمكن أن تؤثر على الأداء: "بعض اللاعبين مثل سامو قد يكونون أكثر فاعلية عندما تتاح لهم مساحات، المهم هو أن سامو معنا، كما هو الحال مع كاسادو أو بابلو باريوس، كلهم لديهم فرصة للظهور والبدء في مسيرة مع المنتخب".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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