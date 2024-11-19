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فرج عامر: لن نتخلى عن ربيعة في يناير وهذه مطالبنا من اتحاد الكرة القادم - أخبار كلمتك

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فرج عامر: لن نتخلى عن ربيعة في يناير وهذه مطالبنا من اتحاد الكرة القادم - أخبار كلمتك

فرج عامر: لن نتخلى عن ربيعة في يناير وهذه مطالبنا من اتحاد الكرة القادم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:24 صباحاً - أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أن ناديه لن يفرط في جهود مدافعه محمد ربيعة خلال الميركاتو الشتوي المقبل، وهو من الأعمدة الرئيسية داخل الفريق حاليًّا، مبديًا سعادته بأداء اللاعب مع منتخب مصر في المباراة السابقة أمام كاب فيردي.

 

هل وصلت عروض لمحمد ربيعة؟ 

وقال فرج عامر عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "قمنا ببيع طارق علاء الظهير الأيمن لنادي بيراميدز، وتعاقدنا مع محمود صابر بمنتهى السلاسة، وحصلنا عليه لمدة موسم على سبيل الإعارة مع عدم وجود أحقية الشراء".

وأضاف: "قمنا بضم محمد ربيعة في صفقة مجانية من نادي مودرن سبورت، ولم يصلنا أي عروض رسمية لضمه من جانب أي نادٍ، ومن الصعب التفريط في أي لاعب، وهناك تمسك بكل العناصر الأساسية حتى ختام الموسم الجاري، لأن المشوار ما زال طويلًا ونحتاج لكل العناصر المهمة في تشكيلة سموحة".

وواصل: "أحمد سامي يبذل قصارى جهده مع سموحة، ونخوض كل المباريات على أنها (نهائيات كؤوس)، خصوصًا أن الدوري المصري صعب بنظامه الحالي".

 

مطالب سموحة من اتحاد الكرة الجديد 

وأكمل: "هناك أخطاء تحكيمية، لكن غير مقصودة، ولا أحد ينكر وجود بعض الأخطاء ونتمنى تلافيها مستقبلا، ونهنئ اتحاد الكرة بقيادة هاني أبوريدة".

وزاد: "من أهم الملفات على طاولة اتحاد الكرة الجديد ملف التحكيم والرد على شكاوى الأندية وتعميق العدالة بين جميع الأندية".

وأضاف: "أتمنى أن يتم دراسة ملف التعاقد مع خبير أجنبي بشكل جيد، وأن يتم فعل الصالح فقط لصالح الكرة المصرية، سوف نترك الأمر للمجلس الجديد".

وأشار إلى أن حسام حسن وشقيقه إبراهيم لهم قيمة كبيرة ويعملان بمنتهى الأمانة والإخلاص، متمنيًا له التوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة مع منتخب مصر، مؤكدًا أنه يقدم لاعبين جيدين لمنتخب مصر، وقام بتغير مفهوم اللاعب الدولي وأنه ليس مهمًّا أن يكون موجودًا في الأهلي أو الزمالك للتواجد في صفوف المنتخب.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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