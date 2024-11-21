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بيراميدز يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للبنك الأهلي - أخبار كلمتك

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بيراميدز يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للبنك الأهلي - أخبار كلمتك

بيراميدز يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للبنك الأهلي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:53 مساءً - دخل فريق بيراميدز معسكر مغلق مساء، اليوم، استعدادًا لمواجهة فريق البنك الأهلي ببطولة الدوري الممتاز. 

واختتم الفريق تدريباته بالدفاع الجوي قبل الدخول في المعسكر المغلق. 

 

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي 

ويحل البنك الأهلي ضيفًا على بيراميدز في الخامسة من مساء غد الجمعة، على إستاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

 

قائمة بيراميدز لمباراة البنك الأهلي

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة البنك الأهلي في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب.

خط الدفاع: علي جبر - محمود مرعي - محمد الشيبي - محمد حمدي - طارق علاء - كريم حافظ.

خط الوسط: رمضان صبحي - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - صديق إيجولا.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - مروان حمدي - دودو الجباس.

 

موعد مباراة بيراميدز والبنك الأهلي 

ويلتقي بيراميدز نظيره البنك الأهلي غدًا الجمعة يوم ٢٢ نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة من بطولة الدوري قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي يوم ٢٦ من نفس الشهر في بداية مشوار دور المجموعات من دوري الأبطال.

وخضع مدافع نادي بيراميدز أحمد سامي لعملية لعلاج كسر في الأنف تعرض له خلال مباراة الفريق الودية والتي جرت أمام نادي الجونة استعدادًا لاستئناف الدوري الممتاز.

وكشف الدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن أن أحمد سامي خضع لعملية لعلاج الكسر خاصة وأنه تعرض لاصطدام قوي بالوجه خلال اللقاء الودي.

شدد المنيري على أن سامي سيبدأ خلال أيام تدريبات خاصة للحفاظ على لياقته البدنية، وسيرتدي قناعًا واقيًا للوجه والأنف خلال الفترة المقبلة، مع عدم الدخول في التحامات لمدة ٣ أسابيع قبل العودة والمشاركة بصورة طبيعية بعدها.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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