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الرياضة - 11:10 - مصطفى بكري لـ «العربية»: مصر وضعت قانون اللاجئين لاعتبارات الأمن القومي ولجوء أعداد كبيرة إليها «فيديو» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:10 - مصطفى بكري لـ «العربية»: مصر وضعت قانون اللاجئين لاعتبارات الأمن القومي ولجوء أعداد كبيرة إليها «فيديو» - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:10 - مصطفى بكري لـ «العربية»: مصر وضعت قانون اللاجئين لاعتبارات الأمن القومي ولجوء أعداد كبيرة إليها «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 11:10 مساءً - رد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على الشكوك التي يثيرها المغرضون بشأن قانون اللاجئين، مؤكدا أن أهدافهم بث الشائعات والأكاذيب فقط حول أي قرار تتخذه الدولة.

وأكد مصطفى بكري، خلال مداخلة ببرنامج «خارج الصندوق»، المذاع على قناة العربية، أن الحدود ملتهبة على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، وهذا دفع الكثير من اللاجئين إلى الهجرة إلى مصر، حيث اقترب العدد الرسمي إلى 9.5 مليون لاجئ، وذلك يستوجب وضع قانون اللاجئين لاعتبارات الأمن القومي المصري، وهو حق لأي دولة أن تحافظ عليه.

وأشار مصطفى بكري إلى أن القانون كما يحمل اشتراطات وعناصر تعطي السيادة للدولة المصرية، فإنه يحمل مميزات أيضا لكل من يريد اللجوء لمصر، علما بأننا في مصر نعتبرهم أخوة وأشقاء للشعب المصري لهم كافة الحقوق كما لموطني البلاد، وعليهم أيضا نفس الواجبات، مضيفا أنه من المنطقي إن كانت هناك حقوق فيجب أن تكون هناك واجبات.

ولفت مصطفى بكري إلى أن قضية ممارسة العمل السياسي في مصر يحددها الدستور، فليس من المفروض أن يأتي لاجئ ولم يحصل على الجنسية المصرية أن يحق له ممارسة العمل السياسي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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