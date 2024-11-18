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الرياضة - 02:47 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. ارتفاع «الأصفر» واستقرار «الأخضر» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:47 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. ارتفاع «الأصفر» واستقرار «الأخضر» - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:47 - سعر الذهب والدولار الآن في مصر.. ارتفاع «الأصفر» واستقرار «الأخضر» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 02:47 مساءً - ارتفع سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم الإثنين 18 نوفمبر 2024 بسوق الصاغة، تزامنا مع استقرار سعر الدولار في البنوك وشركات الصرافة.

سعر الذهب والدولار

وتوفر كلمتك لمتابعيها معرفة كل ما يخص سعر الذهب والدولار وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

الذهب والدولار

سعر الذهب الآن

سعر الذهب عيار 24

سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر، سجل نحو 4102.75 جنيه للبيع، و4080 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر، سجل نحو 3761 جنيهًا للبيع، و3740 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر، سجل نحو 3590 جنيهًا للبيع، و3570 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر، سجل نحو 3077.25 جنيه للبيع، و3060 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر، سجل نحو 2393.25 جنيه للبيع، و2380 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر، سجل نحو 2051.5 جنيه للبيع، و2040 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر، سجل نحو 1538.5 جنيه للبيع، و1530 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب الآن في مصر، سجل نحو 28720 جنيهًا للبيع، و28560 جنيهًا للشراء.

سعر أوقية الذهب

سعر أوقية الذهب الآن في مصر، سجل نحو 2591.94 دولار للبيع، و2591.67 دولار للشراء.

الذهب والدولار

سعر الدولار الآن

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك المركزي الآن في مصر، بلغ نحو 49.31 جنيه للشراء، و49.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري الآن، بلغ نحو 49.30 جنيه للشراء، 49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر الآن، بلغ نحو 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك الإسكندرية الآن في مصر، بلغ نحو 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في بنك قناة السويس الآن في مصر، بلغ نحو 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي الآن في مصر، بلغ نحو 49.32 جنيه للشراء، 49.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد الآن في مصر، بلغ نحو 49.30 جنيه للشراء، و49.40 جنيه للبيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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