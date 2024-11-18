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الرياضة - 03:05 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:05 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:05 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:05 - الرئيس السيسي يصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 18 نوفمبر 2024 03:05 مساءً - أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى مقر انعقاد قمة مجموعة العشرين.

وبدأ توافد القادة المشاركين في قمة مجموعة العشرين بمدينة «ريو دي جانيرو» البرازيلية، إلى مقر الانعقاد.

وتشمل أعمال القمة تدشين «التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع» رسمياً، الذي تطلقه الدولة البرازيلية في ضوء رئاستها لقمة مجموعة العشرين.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة مجموعة العشرين، والذي سيلقي كلمة تتعلق بالأوضاع والتوترات التي تشهدها المنطقة العربية، والأزمة والمعاناة التي تواجهها الشعوب، وعدم الاستقرار جراء استمرار التصعيد الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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