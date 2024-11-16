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ألمانيا تكتسح البوسنة والهرسك بسباعية في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

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ألمانيا تكتسح البوسنة والهرسك بسباعية في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

ألمانيا تكتسح البوسنة والهرسك بسباعية في دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 16 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - دوري الأمم الأوروبية، حقق منتخب ألمانيا فوزا كبيرا وسهلا على ضيفه البوسنة والهرسك بنتيجة 7-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب "فرايبورج"، بالجولة الخامسة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

افتتح التسجيل لـ ألمانيا اللاعب جمال موسيالا في الدقيقة الثانية، فيما ضاعف النتيجة تيم كلينيست في الدقيقة 23، فيما سجل الهدف الثالث اللاعب هافرتز في الدقيقة 37.

ومع بداية الشوط الثاني سجل فلوريان فيرتز هدفين لمنتخب الماكينات في الدقيقة 50 و57، قبل أن يسجل ليروي ساني في الدقيقة 66، ويضيف تيم كلينيست الهدف السابع في الدقيقة 79.

تشكيل ألمانيا أمام البوسنة والهرسك

في حراسة المرمى: باومان

في خط الدفاع: كيميتش، روديجر، جوناثان تاه، ميتيلستادت

في خط الوسط: أندريتش، باسكال جروس، فيرتز، موسيالا

في خط الهجوم: هافرتز، كليندينست.

 

 ويقع منتخب ألمانيا مع البوسنة والهرسك في المجموعة الثالثة والتي تضم أيضًا هولندا والمجر.

ويحتل المنتخب الألماني صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 13 نقاط، بينما يأتي البوسنة والهرسك في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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