أبرز غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالدوري - أخبار كلمتك

أبرز غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي بالدوري - أخبار كلمتك

الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

الأهلي ينهي استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري بالدوري الممتاز - أخبار كلمتك

مجلس القيادة الرئاسي يناقش المستجدات الوطنية والاقليمية - أخبار كلمتك

مجلس القيادة الرئاسي يناقش المستجدات الوطنية والاقليمية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت ابنة رضوى الشربيني؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تصريحات مثيرة للجدل.. ماذا قالت ابنة رضوى الشربيني؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - درة: أنا ضد الصورة النمطية عن دعم القضية الفلسطينية في الأعمال الفنية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - درة: أنا ضد الصورة النمطية عن دعم القضية الفلسطينية في الأعمال الفنية - أخبار كلمتك

بتبصيلي كده ليه؟، فردوس عبد الحميد تكشف موقفا غريبا لها مع السندريلا (فيديو) - أخبار كلمتك

بتبصيلي كده ليه؟، فردوس عبد الحميد تكشف موقفا غريبا لها مع السندريلا (فيديو) - أخبار كلمتك

عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش ممثل يجرؤ يعمل أدواري - أخبار كلمتك

عمرو سعد بالقاهرة السينمائي: مفيش ممثل يجرؤ يعمل أدواري - أخبار كلمتك

الاستثمار: دعم المناطق الحرة والصناعات التكنولوجية ضرورة لتحقيق أهداف التصدير - أخبار كلمتك

الاستثمار: دعم المناطق الحرة والصناعات التكنولوجية ضرورة لتحقيق أهداف التصدير - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: إصلاحات شاملة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل لـ 7% - أخبار كلمتك

وزير الاستثمار: إصلاحات شاملة لتحقيق معدل نمو اقتصادي يصل لـ 7% - أخبار كلمتك

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق غدا بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي - أخبار كلمتك

الزمالك ينتظم في معسكر مغلق غدا بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة المصري البورسعيدي - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 06:26 - رئيس البرلمان العربي يدين الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:26 - رئيس البرلمان العربي يدين الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:26 - رئيس البرلمان العربي يدين الفيتو الأمريكي ضد قرار وقف إطلاق النار بقطاع غزة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - أدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، بشدة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للفيتو للمرة الرابعة في مجلس الأمن ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل عاجل إلى قطاع غزة.

وأعرب رئيس البرلمان العربي في بيان، اليوم الخميس، عن أسفه لهذا الموقف الذي يمثل فشل مجلس الأمن في القيام بدوره، ويعكس ازدواجية المعايير التي تنتهك الأعراف والقوانين الدولية، مما يُفقد منظومة الأمم المتحدة مصداقيتها، وهو ما سيؤدي إلي عواقب مدمرة على النظام الدولي.

وحذر «اليماحي»، من أن استمرار عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي نتيجة لهذا الفيتو سيؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية في القطاع، لافتا إلى أن هذه الخطوة أعطت كيان الاحتلال الضوء الأخضر لتصعيد عدوانه، والاستمرار في حرب الإبادة الجماعية وارتكاب المزيد من المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

فارتكب اليوم مجزرة جديدة بقصفه حيًا سكنيًا كاملًا في بيت لاهيا، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 شخصًا وإصابة العشرات معظمهم من النساء والأطفال، واستمرار استخدام سلاح التجويع والتهجير والتطهير العرقي لإفراغ شمال القطاع من سكانه وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي إلى تحمل المسئولية القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والعمل فورا على وقف العدوان المتواصل والكارثة الإنسانية، والمجاعة التي يتعرض لها المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.

كما دعا «اليماحي» البرلمانات الإقليمية والدولية بالضغط على حكوماتهم للتدخل الفوري والعاجل لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف العدوان ووقف إطلاق النار وحرب الإبادة الجماعية وإدخال المساعدات إلى جميع مدن وقطاع غزة فورًا.

اقرأ أيضاً
الرئاسة الفلسطينية تدين الفيتو الأمريكي وتدعو مجلس الأمن لتحمل مسئولياته

مساعد وزير الخارجية الأسبق: الفيتو الأمريكي أعاق وقف إطلاق النار منذ بدء الحرب على غزة

«جامعـة الدول العربية» يصدر قرارا بشأن استمرار جرائم الاحتلال والفيتو الأمريكي في مجلس الأمن

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة المصري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق