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الرياضة - 06:26 - عاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:26 - عاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:26 - عاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.

وقررت لجنة السياسات النقدية في اجتماع البنك المركزي اليوم، الإبقاء على سعر العملية الرئيسية بالبنك عند 27.75% لليلة واحدة، مع الإبقاء أيضاً على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%

يشار إلى أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 19% منذ أن بدأ دورة التشديد النقدي في مارس 2022، واختتم الزيادات بتمرير 800 نقطة أساس جاءت في اجتماعي فبراير ومارس بالربع الأول من العام الجاري 2024.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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