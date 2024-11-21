الرياضة - 06:26 - عاجل| البنك المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 21 نوفمبر 2024 06:26 مساءً - أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن تثبيت أسعار الفائدة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة، وذلك للاجتماع الخامس على التوالي.

وقررت لجنة السياسات النقدية في اجتماع البنك المركزي اليوم، الإبقاء على سعر العملية الرئيسية بالبنك عند 27.75% لليلة واحدة، مع الإبقاء أيضاً على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%

يشار إلى أن البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بنسبة 19% منذ أن بدأ دورة التشديد النقدي في مارس 2022، واختتم الزيادات بتمرير 800 نقطة أساس جاءت في اجتماعي فبراير ومارس بالربع الأول من العام الجاري 2024.