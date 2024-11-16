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الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:17 - رئيس الاحتلال عن إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل نتنياهو: حادث خطير - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 16 نوفمبر 2024 11:17 مساءً - وصف رئيس الاحتلال، إسحق هرتسوغ، حادث إطلاق قنابل إضاءة قرب منزل رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو بـ«الحادث الخطير للغاية»، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأدان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بشدة إطلاق قنابل إضاءة على منزل نتنياهو وتوقع العثور على الجناة ومعاقبتهم.

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل، أن قنبلتي إضاءة سقطتا في منزل نتنياهو، وتم اعتبار ذلك فشل أمني إضافي من قبل وسائل إعلام عبرية.

وكشف جهاز الشاباك الإسرائيلي عن مشاركته في تحقيقات إلقاء القنبلة المضيئة على منزل نتنياهو معتبر إياها حدثا خطيرا وتصعيدا.

كما أكدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي عثورها على بقايا قطعة سلاح استخدمت لإطلاق القنبلة المضيئة تجاه منزل نتنياهو.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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