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تصفيات أمم إفريقيا 2025، جامبيا تتعادل مع جزر القمر 1ـ1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

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تصفيات أمم إفريقيا 2025، جامبيا تتعادل مع جزر القمر 1ـ1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

تصفيات أمم إفريقيا 2025، جامبيا تتعادل مع جزر القمر 1ـ1 بالشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 10:09 مساءً - تعادل منتخب جامبيا مع نظيره جزر القمر بنتيجة 1ـ1 في الشوط الأول من المباراة التي  تجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وتقدم منتخب جامبيا في الدقيقة 17 عن طريق موسي بارو، ثم تعادل رفيقي سعيد لجزر القمر في الدقيقة 25. 

ويشارك جزر القمر وجامبيا ضمن المجموعة الاولي في التفصيات المؤهله  لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 رفقة كل من منتخب تونس ومدغشقر. 

تونس تفوز على مدغشقر 

وفاز منتخب تونس على نظيره مدغشقر بنتيجة 3-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

سجل ثلاثية تونس كل من حمزة رفيعة وسيف الله لطيف وعلي العابدي في الدقائق 5 و39 و+93، فيما سجل هدفي مدغشقر حارس تونس أمان الله مميش بالخطأ في مرماه بالدقيقة 20 وإبراهيم صموئيل أمادا في الدقيقة 45.

جدير بالذكر أن اللاعب التونسي وجدي كشريدة ظهير أيمن تونس تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 90 بعد تدخل عنيف على لاعب منتخب مدغشقر.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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