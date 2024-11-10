الرياضة - 03:09 - "الأطباء العرب" ينعى الدكتور أسامة رسلان رائد مكافحة العدوى بمصر والعالم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 10 نوفمبر 2024 03:09 صباحاً - نعى اتحاد الأطباء العرب، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور أسامة رسلان الأمين العام للاتحاد، الذي وافته المنية أمس /السبت/، بعد رحلة علمية ثرية، ومسيرة عطاء زاخرة، خلدت اسمه كأحد أبرز رواد مجال منع ومكافحة العدوى على المستوى المحلي والدولي.

وتقدم اتحاد الأطباء العرب وجميع العاملين فيه، بخالص العزاء والمواساة لمهنة الطب، بكل ما تمثله من سمو ورفعة، وخالص العزاء والمواساة لجامعة عين شمس التي تخرج منها، ووحدات مكافحة العدوى في كليات الطب، بعد أن ترك الفقيد والعلامة الكبير بصماته عليها جميعا.

ودعا الاتحاد - في بيان له - المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، سائلًا الله أن يجعل ما قدّمه الأستاذ الدكتور أسامة رسلان، لمهنة الطب في ميزان حسناته.

تجدر الإشارة إلى أن "رسلان" شغل منصب الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، منذ أن جرى انتخابه لتولي مسئولية منصب الأمين العام بالإجماع عام 2013، وذلك خلال الاجتماع الدوري لأمانة الاتحاد في الخرطوم.

وكان للفقيد الراحل بصماته الواضحة كمشارك في عدد كبير من المؤتمرات العلمية الدولية.

وشغل الأستاذ الدكتور أسامة رسلان العديد من المناصب العلمية على المستوى المحلي، فهو أستاذ ورئيس قسم الميكروبيولوجي بجامعة عين شمس سابقًا، والأمين العام لنقابة أطباء مصر سابقًا، وعميد المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد"، ورئيس المجلس العلمي للدبلوم المهني في مكافحة العدوى، ورئيس الجمعية المصرية لمكافحة العدوى.

كما تبوأ الفقيد الراحل عددا من المناصب الإقليمية والدولية، بينها عضوية شبكة الخبراء الإقليمية لشرق المتوسط التابعة لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوقاية من العدوى ومكافحتها، ومدير وكالة الإغاثة في حالات الطوارئ/الاتحاد الطبي العربي (ERA/AMU)، القاهرة، مصر، وعضو المجموعة الأساسية في مجموعة الصحة العالمية (GHC)، المقر الرئيسي لمنظمة الصحة العالمية، جنيف (2011- ديسمبر 2014).

كما شغل رئيس القطاع الدولي في الرابطة الأمريكية لمكافحة العدوى والآوبئة، إضافة إلى عضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي لمكافحة العدوى IFIC ((2010 - 2003، ورئيس القسم الدولي لجمعية المهنيين في مكافحة العدوى والأوبئة (APIC)، الولايات المتحدة الأمريكية (2011- 2012)، ونائب رئيس شبكة مكافحة العدوى في أفريقيا (2011-2016).

وتقلد أيضا مراجع وعضو أيضا هيئة تحرير المجلة الدولية لمكافحة العدوى ((2008 - 2005، ةةرئيس القسم الدولي لجمعية المهنيين في مكافحة العدوى والأوبئة (APIC)، الولايات المتحدة الأمريكية (2011- 2012)

وعلى الصعيد المحلي، شغل الراحل عدد من المناصب بينها: المشرف الفني على البرنامج القومي لمكافحة العدوى، وزارة الصحة والسكان، مصر (2002-2006)، ورئيس البورد المصري للميكروبيولوجيا الطبية ومكافحة العدوى، وزارة الصحة والسكان، مصر (2002- 2007)، ورئيس مجلس الزمالة المصرية للوقاية من العدوى ومكافحتها، بوزارة الصحة والسكان، سابقا، ومؤسس ورئيس وحدة أبحاث الأمراض المعدية ومكافحة العدوى، كلية طب عين شمس، القاهرة، والمشرف الفني على البرنامج القومي لمكافحة العدوى، وزارة الصحة والسكان، مصر (2002-2006)، وأمين عام لجنة الميكروبيولوجي والمناعة الطبية بلجان ترقية الجامعات المصرية بالمجلس الأعلى للجامعات بمصر (2008 - 2013).