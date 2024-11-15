أول تعليق من حسام حسن بعد تعادل المنتخب مع كاب فيردي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 08:48 مساءً - منتخب مصر، قال حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، إن هدفه كان تحقيق الفوز أمام كاب فيردي وأنه سعيد بأداء اللاعبين رغم الغيابات المؤثرة بسبب الإصابة والإيقاف ومعظمهم من العناصر الأساسية.

وتابع حسام حسن في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "الأهم هو تحقيق نتائج إيجابية والتعادل أمر جيد مع فريق قوي وعلى ملعبه مثل كاب فيردي".

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وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر، “⁠ضربة الجزاء الذي جاء منها هدف كاب فيردي ليست صحيحة لكن أخطاء التحكيم أمر وارد”.

واختتم حسام حسن بتوجيه الشكر ⁠لمسئولي كاب فيردي على حسن الاستقبال.

منتخب مصر يتعادل مع الرأس الأخضر

وتعادل منتخب مصر مع مضيفه كاب فيردي بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت على الملعب الوطني بالعاصمة “برايا”، مساء اليوم الجمعة، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

سجل طاهر محمد طاهر هدف منتخب مصر في الدقيقة 31، بينما تعادل ريان مينديز لمنتخب الرأس الأخضر من ضربة جزاء في الدقيقة 63.

مباراة مصر وكاب فيردي، كلمتك

ترتيب المجموعة الثالثة في كأس تصفيات أمم أفريقيا

مصر 13 نقطة

بوتسوانا 7 نقاط

كاب فيردي 4 نقاط

موريتانيا 4 نقاط

تشكيل منتخب مصر أمام كاب فيردي

وبدأ منتخب مصر الوطني مباراته أمام كاب فيردي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، محمد ربيعة، حمدي فتحي، أحمد عيد.

خط الوسط: محمد شحاتة، محمود صابر، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، إبراهيم عادل، أسامة فيصل.

وجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد - مصطفى شوبير - أحمد رمضان بيكهام - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - ناصر ماهر - عمر كمال عبد الواحد- مصطفى فتحي - محمود زلاكا - مصطفى محمد.

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