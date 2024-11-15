بداية من اليوم، استقبال حالات جراحات صدر الأطفال لعلاجها بالمجان بمستشفى الحسين - أخبار كلمتك

بداية من اليوم، استقبال حالات جراحات صدر الأطفال لعلاجها بالمجان بمستشفى الحسين - أخبار كلمتك

الطاقة والسلام محور اهتمام مؤتمر الأطراف COP29 - أخبار كلمتك

الطاقة والسلام محور اهتمام مؤتمر الأطراف COP29 - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر كاب فيردي للعودة إلى القاهرة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر كاب فيردي للعودة إلى القاهرة - أخبار كلمتك

أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

"المعماري ومتغيرات سوق العمل" ندوة للتنمية الثقافية، اليوم - أخبار كلمتك

"المعماري ومتغيرات سوق العمل" ندوة للتنمية الثقافية، اليوم - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

صحة دمياط تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للاعب كفر الشيخ وتؤكد: حرجة للغاية - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صحة دمياط تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للاعب كفر الشيخ وتؤكد: حرجة للغاية - أخبار كلمتك

صحة دمياط تكشف آخر تطورات الحالة الصحية للاعب كفر الشيخ وتؤكد: حرجة للغاية - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - كشفت مديرية الشئون الصحية بمحافظة دمياط في بيان رسمي، تطورات الحالة الصحية لـ محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها خلال مباراة الفريق أمام القزازين في دوري القسم الثاني. 

وقالت المديرية في بيانها الرسمي: “فيما يخص حالة اللاعب محمد شوقي لاعب كرة القدم فإنه يتم تقديم الرعاية الصحية له بمستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط ”.

وأضاف البيان أنه تم استقبال اللاعب الذي وصل بزرقة شديدة وتوقف قلب اللاعب وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي فاستجاب اللاعب بعد ١٥ دقيقة.

وأكمل: “ثم حدث توقف بالقلب مرة أخرى وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لمدة ٣٠ دقيقة واستجاب اللاعب وتم إجراء صدمات كهربائية ووضع اللاعب على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة”. 

وأضاف أنه " تم إجراء الأشعات اللازمة ( عادية - تليفزيونية - إيكو ) وكذلك تم إجراء تحاليل ( صورة الدم - غازات الدم - تحاليل كلى ) مع عمل رسم قلب وخريطة للسوائل.

وأوضح: “أثبتت التحاليل وجود فشل تنفسي مع زيادة الحموضة بالدم وتأثر الكلى وارتفاع تحاليل وظائفها مع ارتفاع إنزيمات القلب وتبين بعد رسم القلب والإيكو وجود جلطة بالقلب وتم إعطاؤه العلاج اللازم لمثل هذه الحالات”.

وأنه تم عرض اللاعب على أخصائي المخ والأعصاب واستشاري القلب والصدر للتقييم، وحتى اللحظة فإن التقييم العام للحالة، حرجة للغاية". 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق