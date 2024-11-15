بداية من اليوم، استقبال حالات جراحات صدر الأطفال لعلاجها بالمجان بمستشفى الحسين - أخبار كلمتك

بداية من اليوم، استقبال حالات جراحات صدر الأطفال لعلاجها بالمجان بمستشفى الحسين - أخبار كلمتك

الطاقة والسلام محور اهتمام مؤتمر الأطراف COP29 - أخبار كلمتك

الطاقة والسلام محور اهتمام مؤتمر الأطراف COP29 - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر كاب فيردي للعودة إلى القاهرة - أخبار كلمتك

بعثة منتخب مصر تغادر كاب فيردي للعودة إلى القاهرة - أخبار كلمتك

أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

أرهقنا وأسلحتنا نفدت، طيارون أمريكيون يكشفون ما حدث ليلة هجوم إيران على إسرائيل - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

اتجاه حركة مؤشر صناديق الاستثمار بالذهب في البورصة المصرية - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

على خطى ميسي، ثورة غضب من رونالدو في وجه حكم مباراة البرتغال وبولندا (فيديو) - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

3 أسباب من الكهرباء لرعشة التيار الكهربائي بالمنازل - أخبار كلمتك

"المعماري ومتغيرات سوق العمل" ندوة للتنمية الثقافية، اليوم - أخبار كلمتك

"المعماري ومتغيرات سوق العمل" ندوة للتنمية الثقافية، اليوم - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

غدًا، بدء التقديم لموسم حج الجمعيات الأهلية، تعرف على خطوات التقديم - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

بعمر الـ 39، كريستيانو رونالدو يتصدر قائمة هدافي دوري الأمم الأوروبية - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

ياسر إدريس: أشكر الجمعية العمومية للسباحة على ثقتهم وهدفنا استمرار التطوير - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ياسر إدريس: أشكر الجمعية العمومية للسباحة على ثقتهم وهدفنا استمرار التطوير - أخبار كلمتك

ياسر إدريس: أشكر الجمعية العمومية للسباحة على ثقتهم وهدفنا استمرار التطوير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:37 مساءً - تقدم المهندس ياسر إدريس، رئيس الاتحاد المصري للسباحة بالشكر إلى أعضاء الجمعية العمومية بعد فوزه بدورة انتخابية جديدة خلال الفترة من 2024-2028.

وحسمت قائمة المهندس ياسر إدريس انتخابات اتحاد السباحة التي أجريت اليوم الجمعة باكتساح بعد حصد 8 أصوات مقابل صوتين فقط لقائمة رؤوف نور.

تصريحات ياسر إدريس بعد فوزه برئاسة اتحاد السباحة

قال إدريس إن الفوز في انتخابات اتحاد السباحة له طعم مختلف وكان التوفيق حليف قائمته اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى واجتهاد الجميع وفي النهاية كُتب النجاح والفوز في الانتخابات.

تابع رئيس الاتحاد المصري للسباحة أنه يعد أعضاء الجمعية العمومية باستمرار النجاح والتطور وأن يكون مجلس الإدارة الجديد عند حسن ظن الجميع من أجل تطوير رياضة ألعاب الماء في مصر.

اختتم المهندس ياسر إدريس تصريحاته أن أي نجاح حققه في حياته يعود إلى والده رحمة الله تعالى عليه ووالدته التي تهديه باستمرار دعواتها حتى يوفق في حياته وهو ما يتحقق بالفعل.

تضم قائمة المهندس ياسر إدريس رئيسا والثنائي ميدو رزق وأحمد هارون التوني في منصب نائب الرئيس، أمير عبدالجواد سكرتير عام الاتحاد، الدكتور هشام العامري أمين الصندوق.

في عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري للسباحة كل من الدكتورة الشيماء الدمرداش، يحيى ضو، محمد حسن، محمد إبراهيم، إسلام صميدة، المهندس أحمد ڤيتوري، نادر عبده.

تضم الجمعية العمومية لاتحاد السباحة 10 هيئات فقط لها حق التصويت في الانتخابات، وهي أندية الزمالك والصيد والأهلي والجزيرة والزهور والشمس وهليوبوليس، والمعادي وسموحة وسبورتنج.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق