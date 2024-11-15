محاضرة فيديو تجهز لاعبي منتخب الشباب لصدام الجزائر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 03:45 مساءً - منتخب الشباب، قرر روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005، إلقاء محاضرة بالفيديو في الخامسة مساء اليوم عن منتخب الجزائر المقرر مواجهته يوم الأحد المقبل بتصفيات شمال إفريقيا.

وعقب مباراة المنتخب أمام المغرب التي أقيمت أمس، حرص ميكالي على الاجتماع مع جهازه المعاون فور التوجه لفندق إقامة الفراعنة وشاهد عددا من الفيديوهات لمنتخب الجزائر.

وقرر ميكالي عقد محاضرة بالفيديو في الخامسة مساء اليوم بفندق الإقامة للاعبين من أجل عرض نقاط القوة والضعف في منتخب الجزائر، الذي يتميز بالضغط المستمر على المنافس في المنطقة الهجومية.

منتخب مصر يخسر أمام المغرب

وخسر منتخب الشباب مواليد 2005، أمام نظيره منتخب المغرب بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الافتتاحية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 عاما.

علق البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2005 على خسارة فريقه أمام المغرب في الجولة الأولى بدورة شمال إفريقيا المقامة حاليا في الإسماعيلية والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

منتخب المغرب يتم تجهيزه منذ عامين

وقال ميكالي في تصريحات لشاشة أون تايم سبورت بعد المباراة: “كنا على يقين بأن المواجهة أمام المنتخب المغربي ستكون بالغة الصعوبة، خاصة أن الأخير يتم إعداده منذ عامين لهذه التصفيات، في حين أن منتخب الشباب المصري لم نبدأ العمل معه إلا منذ بضعة أسابيع قليلة”.

وأكد ميكالي أنه راض تماما عن المردود الذي قدمه المنتخب المصري أمام المغرب على الرغم من الهزيمة، ولكنه أكد أن الفريق يضم عناصر جيدة للغاية ولكنها تحتاج إلى المزيد من العمل.

منتخب مصر للشباب، كلمتك

ميكالي: متفائل بهذا الجيل

وواصل ميكالي، بأنه متفائل جدا بهذا الجيل، وأنه يعمل على بناء جيل واعد يمثل الكرة المصرية خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأختتم ميكالي تصريحاته قائلا إن منتخب مصر مازال أمامه ثلاث مواجهات في البطولة أمام الجزائر وليبيا وتونس، وأنه على ثقة بأن الفريق سيحقق فيها نتيجة جيدة تسعد الجماهير المصرية.

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