وكيل لاعبين: الأهلي والزمالك رفضا لاعب برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:45 صباحاً - قال أحمد عرفة وكيل اللاعبين إنه رشح الغاني ديفيد أودورو لاعب برشلونة الإسباني للانضمام إلى الأهلي والزمالك في بداية الموسم.

وأكد وكيل اللاعبين عبر قناة "أون تايم سبورتس"، أن الأهلي والزمالك رفضا ضم ديفيد أودورو الذي انتقل إلى برشلونة بعدها.

وأوضح أنه رشح الجزائري زين الدين بلعيد مدافع سينت ترويدن البلجيكي للانتقال إلى الزمالك قبل السوبر الإفريقي.

جوميز رفض زين الدين بلعيد

وأشار إلى أن اللاعب رحب لكن البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك رفض لوجود التونسي حمزة المثلوثي في خط الدفاع وهو لاعب أجنبي.

وكشف أن الزمالك وافق على التعاقد مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان الفرنسي، بناء على ترحيب جوميز الذي فضل الصفقة على الكاميروني جوناثان نجويم.

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