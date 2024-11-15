أحمد بلال: الأهلي في حاجة إلى استبدال محترفيه الأجانب قبل المونديال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 06:28 صباحاً - أكد أحمد بلال نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن رد فعل الجماهير الفرنسية تجاه جمهور الكيان الصهيوني طبيعي بعدما اتضحت الحقائق أمام العالم كله، خصوصًا أنهم استغلوا الآلة الإعلامية الرهيبة لهم من أجل التضليل وإظهار نفسهم كضحايا لكن الآن جميع شعوب العالم عرفت الحقائق وأصبح الكيان منبوذًا من الجميع، وكان الله في عون الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن وطنه وأرضه.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "جميع الفرق المغربية انتصرت على منتخبات مصر المختلفة عدا الفريق الأول، ينقصنا فقط أن نواجههم في البلاي ستيشن حتى يكسبونا مجددًا، منتخب الشباب المغربي الذي لعب أمام الفراعنة اليوم ظهروا أفضل بمراحل، على المستوى الفني والتكتيكي وكانوا يلعبون بهدوء شديد وعلى قدر اللقاء فقط، نحن في حقبة زمنية لن تتغيير بسهولة، لاعبي المغرب محترفين في أكبر الدوريات الأوروبية".

وأضاف: "منتخب شباب مصر لا يوجد لاعب يشارك أساسي في فريقه، نحن نسير كالسلحفاة، بينما المغرب خطواتهم سريعة، نحن الآن لدينا مشاكل عديدة في قطاع الناشئين، الملاعب سيئة والمدربين متواضعين، بالإضافة لبعض اللاعبين تدفع فلوس من أجل المشاركة في البطولات، فكيف سنعدل المنظومة ونتطور، حتى الدوري المصري يعاني من أزمات عديدة، فكيف سنصنع منظومة قوية".

وواصل: "بالتأكيد المشاركة في البطولات الكبرى مثل مونديال الأندية إنجاز كبير للنادي الأهلي، وهناك إنجازات لا تأخذ حقها بعدما تعودنا على المشاركة فيها، والبطولة ستكون أقوى من كأس العالم للمنتخبات، لأن مشجعي الأندية أكثر من مشجعي المنتخبات، كما انها ستضم صفوة الفرق في أوروبا وامريكا الجنوبية وإفريقيا.. وبالتأكيد مشاركة الأهلي فخر لكل مصري".

وتطرق بلال للحديث عن محترفي الأهلي، وقال: "أي لاعب محترف من الخارج لا بد أن يشارك بصفة أساسية، لا يجوز ضم لاعبين أجانب بملايين الدولارات ويجلسون على مقاعد البدلاء، بيرسي تاو ورضا سليم وأشرف داري حتى الآن لم يقدموا المردود الفني المطلوب إلى الآن، بالإضافة لغياب علي معلول للإصابة ولا أحد يعلم مصيره حاليا.. وبالتالي أن الأهلي يمكنه تغيير الـ4 محترفين بدءًا من يناير ثم الصيف المقبل مع فتح باب الانتقالات للبطولة في مطلع يونيو".

وزاد: "على الأقل يجب تدعيم الأهلي بـ3 صفقات أجنبية قبل مونديال الأندية، والبطولة سوف تشهد منافسات قوية في مختلف المجموعات، ولذلك لابد من الآن التفكير في ضم صفقات قوية، ومحمد شريف من الممكن أن ينضم للأهلي، وأرى أن توظيف كهربا خاطئ وليس مهاجم صريح".

وأوضح: "من التصريحات الغير موفقة لكولر إعلانه أن كهربا رقم 3 في ترتيب المهاجمين، وهو السبب في وضع اللاعب الحالي مع الأهلي، لا يجب أن يقوم المدير الفني أن يقوم وتصنيف اللاعب أمام الجمهور، وحال عدم رغبته في الإبقاء عليه فلا مشكلة، كهربا تألق مع الأهلي محليا وقاريًا، ولو كان كولر يرى دوره انتهى في الفترة المعينة الافضل يوجه له الشكر ويرحل بدون أي أزمة".

وأكمل: "كولر مدرب ذكي وقادر على التعامل مع أي مشكلة، والدليل إشراك كهربا في المباراة الأخيرة أمام زد، لكن الأزمة تكمن عندما يكون سوبر ستار قد يخرج عن السياق الطبيعي في حالة عدم الاعتماد عليه، وخصوصًا عندما يتم الدفع بعنصر معين في غير مركزه الأساسي على حساب أحد نجوم الفريق، هناك عناصر لابد أن يتم معاملتها بشكل جيد ولا يتم الضغط عليها نفسيًّا.. وما حدث من محمد رمضان المدير الرياضي تجاه كهربا شئ جيد، بعدما تقبل اللاعب العقوبة والتزم ثم قام باحتوائه وخفض الغرامة المالية".

وأتم: "في بعض الأحيان يكون المدير الفني غير موفق في مباراة، ولكن لا يتم محاسبته إلا على البطولات، الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023 كان قاب قوسين أو أدنى لولا ركلة جزاء ضائعة من الهلال السوداني في لقاء صنداونز، ثم انتفض الفريق وحقق اللقب في النهاية".

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