منتخب إيطاليا يفوز على بلجيكا 1-0 ويتأهل للدور التالي بدوري الأمم (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - حقق منتخب إيطاليا الفوز علي مضيفه منتخب بلجيكا بنتيجة 0/1 للآزوري، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الملك بودوان، مساء اليوم الخميس، لحساب الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

سجل ساندرو تونالي هدف منتخب إيطاليا في مرمى بلجيكا في الدقيقة 11.



ويتصدر منتخب إيطاليا جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، أما منتخب بلجيكا فيحل ثالثًا برصيد 4 نقاط وحجز المنتخب الإيطالي بطاقة التأهل للدور التالي من البطولة.

وقص ساندرو تونالي نجم وسط نيوكاسل ومنتخب إيطاليا، شريط أهداف مباراة منتخب بلاده أمام بلجيكا، مساء اليوم الخميس، في إطار الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية.

وجاء الهدف في الدقيقة 11 من بداية المباراة، بعد متابعة لتمريرة دي لورينزو العرضية أمام المرمى، أسكنها ساندرو الشباك بنجاح.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصائيات، أن تونالي سجل أول هدف له على الإطلاق بقميص منتخب بلاده، وذلك في ظهوره العشرين مع الأزوري.

فيما قالت شبكة "أوبتا" إن تونالي نجح في زيارة الشباك سواء مع ناديه الإنجليزي أو المنتخب الإيطالي، بعد مرور 460 يوما من الصيام التهديفي.

ويعود آخر هدف سجله تونالي إلى 12 أغسطس2023، عندما سجل مع نيوكاسل ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل منتخب إيطاليا أمام بلجيكا

جيانلويجي دوناروما، دي لورينزو، بونجيورنو، باستوني، كامبياسو، فراتسي، روفيلا، تونالي، ديماركو، باريلا، ريتيجي.

تشكيل بلجيكا ضد إيطاليا

كاستيلس، كاستاني، ديباست، فايس، ثياتي، انجلز، أونانا، لياندرو تروسارد، أوبيندا، دي كويبر، روميلو لوكاكو.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.