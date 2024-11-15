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الزمالك: حصلنا على مقابل مادي كبير للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين - أخبار كلمتك

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الزمالك: حصلنا على مقابل مادي كبير للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين - أخبار كلمتك

الزمالك: حصلنا على مقابل مادي كبير للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 12:04 صباحاً - أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن شعبية القلعة البيضاء جارفة في جميع الدول العربية.

 

وقال سليمان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الاستقبال كان حافلًا عند وصول الزمالك ليبيا وهذا الأمر يؤكد أن النادي الأبيض يمتلك أكبر شعبية لأي فريق مصري في الدول العربية".

وأضاف: "حصلنا على مقابل مادي كبير لخوض مباراة النصر الليبي والمشاركة في مهرجان اعتزال نجم الكرة الليبية خالد حسين".

وأوضح: "مباراة النصر الليبي بها مكاسب فنية ومادية كبيرة للزمالك وفرصة لمشاركة البدلاء والوقوف على مستواهم الفني".

 

مباراة الزمالك والنصر الليبي

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد وصلت مساء الأربعاء إلى ليبيا للمشاركة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية، ويترأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة والمشرف على الكرة.

ويحل الزمالك ضيفًا على نادي النصر الليبي مساء غدٍ الجمعة في مهرجان اعتزال خالد حسين نجم الكرة الليبية.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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