مصدر يكشف أسباب رفض محمود طاهر خوض انتخابات اتحاد الكرة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 10:10 مساءً - انتخابات اتحاد الكرة، رفض محمود طاهر رئيس النادي الأهلي عضو اتحاد الكرة السابق، خوض انتخابات اتحاد الكرة، المقرر إقامتها يوم العاشر من ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شئون الكرة المصرية لأربع سنوات قادمة.

وعلمت كلمتك من مصادر مقربة من محمود طاهر أن رئيس الأهلي السابق عرض عليه أكثر من مرة أن يكون ضمن مجلس إدارة اتحاد الكرة في الدورة المقبلة، ووافق على خوض الانتخابات بعد محاولات مكثفة معه من أطراف مختلفة.

محمود طاهر يتمسك بمقعد رئيس الجبلاية

أضاف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن محمود طاهر فوجئ عند تشكيل باقي أعضاء القائمة أن اسمه مطروح بها على منصب النائب، وأن هاني أبو ريدة هو المرشح في القائمة على منصب رئيس اتحاد الكرة، ما دفع طاهر إلى رفض خوض الانتخابات، خاصة أنه يرى أن لديه من الخبرة الإدارية والمكانة الرياضية ما يجعله جديرا بمقعد رئيس اتحاد الكرة وأنه منصب النائب، فقرر عدم خوض الانتخابات.

أبو ريدة يتقدم بأوراق ترشحه

وقدم محامي هاني أبو ريدة، أوراق ترشح قائمته في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي من المقرر أن تجرى في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شؤون الكرة المصري لفترة أربع سنوات قادمة.

هاني أبو ريدة، كلمتك

قائمة هاني أبو ريدة فى انتخابات اتحاد الكرة

وتردد أن القائمة تضم: هاني أبو ريدة “رئيسًا”.

خالد الدرندلي: "نائبًا.

والأعضاء هم:

أحمد حلمي الشريف “عضو”.

حمادة الشربيني - رئيس منطقة القاهرة لكرة القدم “عضو”.

وليد عمر درويش رئيس نادي تيم سبورت “عضو”.

مصطفى أبو زهرة - عضو مجلس إدارة نادي الأولمبي السابق “عضو”.

طارق أبو العينين - رئيس نادي سيراميكا كليوباترا “عضو”.

محمد أبو حسين - رجل أعمال “عضو”.

إيناس مظهر - المنسق الإعلامي بالفيفا “عضو”.

وتضم قائمة هاني أبو ريدة ثلاثة أعضاء في القائمة الاحتياطية هم:

أشرف موسى – عميد تربية رياضية بجنوب الوادي

جيمس حنا الحكم السابق

هيام بركة - عضو لجنة الحكام السابقة.

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