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موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

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موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:34 صباحاً -  دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية، يلتقي فريق مسار ممثل مصر مع إيدو كوينز الغيني مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لعربي الزاولي فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية، والمقامة فى المغرب خلال الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر الجارى.

 

موعد مباراة فريق مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة

وتقام مباراة فريق مسار مع إيدو كوينز الغيني في السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب لعربي الزاولي فى إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية والمقامة فى المغرب خلال الفترة من 9 إلى 23 نوفمبر الجارى.

 

وتذاع المباراة على قناة الرياضية المغربية اتش دي

 وفاز فريق مسار ممثل مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان على نظيره صن داونز بنتيجة 1-0، فى المباراة التى جمعتهما، فى إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية والمقامة في المغرب.

سجل هدف مسار والمباراة الوحيد اللاعبة ساندرين فى الدقيقة 3 من الوقت الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة حصد فريق مسار أول 3 نقاط فى أول مباراة له فى تاريخها بدورى أبطال أفريقيا، بينما ظل فريق صن داونز حامل اللقب بدون نقاط.

ويدخل فريق مسار المباراة وهو فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط بعد الفوز على صن داونز حامل اللقب خلف فريق إيدو كوينز الغيني الذى فاز فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف نظيفة أمام البنك التجارى الإثيوبى.

ويبحث فريق مسار عن تحقيق الفوز الثانى على التوالى من أجل حسم صدارة ترتيب المجموعة الثانية

ويختتم دور المجموعات بمواجهة البنك التجاري الإثيوبي يوم 16 من الشهر ذاته، ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة للدور قبل النهائي من النسخة الرابعة للبطولة.

 

جوائز بطولة دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية 


وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" كشف عن حصول كل فريق مشارك في دوري أبطال إفريقيا على 150 ألف دولار.

وشهدت الجوائز المالية لدوري أبطال إفريقيا للسيدات زيادة بنسبة 52% منذ انطلاقها في 2021.

ويحصد الفريق الفائز بدوري أبطال إفريقيا للسيدات 2024 بالمغرب على 600 ألف دولار.

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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