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المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

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المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

المقاولون ينفي وجود أكاديميات لكرة القدم بأكتوبر والشيخ زايد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - أكد نادي المقاولون العرب الرياضي بشكل قاطع عدم وجود أكاديمية المقاولون العرب لكرة القدم في كل من مناطق السادس من أكتوبر، الشيخ زايد، وحدائق الأهرام. 

وأوضح النادي أنه لا يمتلك أو يدير أي أكاديمية في هذه المدن، وأنه لا يوجد أي ارتباط بين قطاع ناشئين المقاولون العرب لكرة القدم وأي أكاديمية تدعي انتسابها للنادي في تلك المناطق.


وواصل بيان النادي أنه في حالة وجود أي مؤسسة أخرى تدعي الارتباط بنادي المقاولون العرب لكرة القدم، يؤكد النادي أنه ليس له أي علاقة بها، ولا يتحمل أي مسؤولية تجاهها.


وأتم نادي المقاولون: "هذا البيان يأتي لتصحيح أي معلومات خاطئة قد تكون انتشرت بخصوص الأكاديمية، والتأكيد على أن النادي لا علاقة له بأي نشاطات غير مصرح بها في المدن المذكورة".

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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