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الفائز بالكرة الذهبية: محمد صلاح أصعب خصم لعبت أمامه - أخبار كلمتك

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الفائز بالكرة الذهبية: محمد صلاح أصعب خصم لعبت أمامه - أخبار كلمتك

الفائز بالكرة الذهبية: محمد صلاح أصعب خصم لعبت أمامه - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 05:36 مساءً - صرح النجم الإسباني رودري هيرنانديز، لاعب وسط مانشستر سيتي وصاحب جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب بالعالم، بأن أصعب خصم واجهه في إنجلترا هو الدولي المصري محمد صلاح.

وقال رودري، في تصريحاته لإذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية، حول أصعب خصم واجهه في مسيرته: "في السابق كان ليونيل ميسي عندما كنت ألعب في الدوري الإسباني".

وأضاف: "حاليًا محمد صلاح، خاصة في ملعب آنفيلد، فهو يعتبر مثل السكين، ومواجهته صعبة للغاية".

 

وخاض صلاح 21 مباراة ضد مانشستر سيتي بمختلف المسابقات، منذ أن انضم لليفربول في صيف 2017، حيث سجل 11 هدفا وصنع 6.

 

ويعاني رودري من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، ومن المؤكد غيابه عن الملاعب حتى نهاية الموسم.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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