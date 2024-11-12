الرياضة - 11:47 - أمطار خفيفة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً - الطقس الآن.. أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس السائدة الآن، على كافة المحافظات، حيث تسود أجواء غائمة باردة على كافة الأنحاء.

حالة الطقس الآن

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس الآن، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهاراً على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

طقس اليوم

وأوضحت الهيئة طقس اليوم، لافتة إلى سيطرة الأجواء الباردة على البلاد، وذلك بسبب تأثرنا بمنخفض جوى متعمق في طبقات الجو العليا، يعمل على انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار على عدة مناطق.

درجات الحرارة اليوم

كشف بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم عن اعتدال درجات الحرارة على أجزاء من البلاد وارتفاع الحرارة في مناطق أخرى، على أن تستمر الشبورة المائية صباحًا.

الطقس اليوم

وأضافت الهيئة بوجود فرص أمطار خفيفة، على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وحذرت من نشاط للرياح أحيانا، على مناطق من جنوب سيناء، حيث تكون سرعة الرياح (34 كم/س) على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

وبينت حالة البحر المتوسط، حيث ستكون حالته من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج من متر إلى 1.75 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر، فأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالته من معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 25 18 العاصمة الإدارية 26 17 6 أكتوبر 26 17 بنها 25 18 دمنهور 24 17 وادي النطرون 25 18 كفر الشيخ 24 16 المنصورة 25 17 الزقازيق 24 18 شبين الكوم 24 17 طنطا 23 16 دمياط 24 18 بورسعيد 25 17 الإسماعيلية 26 14 السويس 25 16 العريش 25 14 رفح 24 13 رأس سدر 26 17 نخل 25 11 كاترين 18 09 الطور 27 18 طابا 25 17 شرم الشيخ 31 22 الإسكندرية 25 16 العلمين 23 15 مطروح 24 14 السلوم 25 13 سيوة 24 12 رأس غارب 30 21 الغردقة 30 19 سفاجا 29 20 مرسى علم 30 21 شلاتين 30 23 حلايب 27 22 أبو رماد 29 21 رأس حدربة 28 22 الفيوم 26 14 بني سويف 26 13 المنيا 25 11 أسيوط 25 12 سوهاج 27 16 قنا 29 17 الأقصر 29 16 أسوان 30 16 الوادي الجديد 26 13 أبو سمبل 29 16