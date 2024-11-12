الرياضة - 08:27 - بكام في البنك الأهلي؟.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12-11-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:27 صباحاً - يواصل سعر الدولار تراجعه أمام الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، وذلك عقب سلسلة ارتفاعات طفيفة واستقرار شهدها خلال الفترة الماضية، ليسجل سعره في المركزي نحو 49.15 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

ويستعرض موقع كلمتك، لمتابعيه معرفة كل ما يخص سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة داخل مصر، وذلك ضمن خدمة مستمرة يقدمها لزواره في مختلف المجالات.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 البنوك العاملة في مصر شراء بيع البنك المركزي 49.15 جنيه 49.28جنيه البنك الأهلي المصري 49.14 جنيه 49.24 جنيه بنك مصر 49.14 جنيه 49.24 جنيه بنك الإسكندرية 49.18 جنيه 49.28 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 49.23 جنيه 49.32 جنيه البنك التجاري الدولي 49.14 جنيه 49.24 جنيه بنك قناة السويس 49.18 جنيه 49.28 جنيه كريدي أجريكول 49.16 جنيه 49.26 جنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 49.15 جنيه للشراء، و49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 49.14 جنيه للشراء، 49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

فيما وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بنك مصر إلى 49.14 جنيه للشراء، و49.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

أما عن سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري فسجل نحو 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

بينما وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد إلى 49.14 جنيه للشراء، و49.24 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قناة السويس

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس نحو 49.18 جنيه للشراء، 49.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي أمام الجنيه المصري نحو 49.14 جنيه للشراء، 49.24 جنيه للبيع.