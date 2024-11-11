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الزمالك يخوض 8 مباريات نارية خلال 45 يوما - أخبار كلمتك

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الزمالك يخوض 8 مباريات نارية خلال 45 يوما - أخبار كلمتك

الزمالك يخوض 8 مباريات نارية خلال 45 يوما - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:48 مساءً - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك 8 مباريات مهمة حتى نهاية عام 2024.

8 مباريات لـ الزمالك حتى نهاية 2024

حيث يواجه الزمالك نظيره المصري البورسعيدي يوم 23 نوفمبر الجاري في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز.

ثم يلتقي الزمالك نظيره بلاك بولز يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري في التاسعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

يواجه الزمالك نظيره غزل المحلة يوم 2 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز في تمام الساعة 8 مساء.

كما يواجه الزمالك نظيره إنييمبا النيجيري يوم 8 ديسمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية بمجموعات الكونفدرالية في تمام الساعة 6 مساء.

ويواجه الزمالك نظيره المصري يوم 15 ديسمبر المقبل في تمام الساعة 9 مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة بمجموعات الكونفدرالية.

ويلتقي الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا يوم 19 ديسمبر في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز في تمام الساعة 8 مساء. 

ويواجه الزمالك نظيره طلائع الجيش يوم 24 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساء في الجولة السادسة من الدوري الممتاز.

يواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم 29 ديسمبر في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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