حارس برشلونة يطالب بالتحقيق في إلغاء هدف ليفاندوفسكي أمام ريال سوسيداد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 11 نوفمبر 2024 10:34 صباحاً - انتقد إيناكي بينيا، حارس مرمي برشلونة، إلغاء هدف للبارسا أمام ريال سوسيداد، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة ال13 من الليجا.

وتقدم روبرت ليفاندوفسكي بالهدف الأول لبرشلونة في الدقيقة (13)، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وأظهرت صورة الخطوط التحليلية أن اللاعب البولندي متقدم فقط بمقدار طرف الحذاء، لكن شكك البعض في أن القدم التي احتسب عليها التسلل هي لمدافع ريال سوسيداد.



وقال بينيا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إذا كان هناك خطأ محتمل في تحديد موقع قدم ليفاندوفسكي، خطأ واضح وجسيم كهذا، فيجب أن تتصرف رابطة الليجا".

وأضاف: "إن تقنية الفيديو تم استخدامها لهذا السبب، ولأجل خطوط التحديد التي يستخدمونها، وإذا كان هناك خطأ، فيجب إثباته والتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة".

وكشفت تقارير صحفية إسبانية عن رد فعل لجنة الحكام الإسبانية على حالة الجدل الواسعة التي انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بسبب إلغاء هدف لصالح فريق برشلونة خلال مباراته أمام ريال سوسيداد بالدوري الإسباني.

خسر برشلونة أمام ريال سوسيداد، بهدف دون رد بملعب أنويتا، في مواجهة الفريقين بالجولة الثالثة عشر للدوري الإسباني "الليجا".

وشهد المباراة وما تبعها حالة جدل كبيرة بسبب إلغاء هدف برشلونة الذي سجله مهاجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 13 بسبب التسلل عقب العودة لتقنية لـ VAR.

ووفقًا لما جاء بصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن اللجنة الفنية للحكام، أشارت إلى أن لا يوجد أي مجال لوجود خطأ في إلغاء هدف برشلونة، لأن القرار صحيح، ولا يحتاج كل هذا الجدل.

وبحسب المصدر ذاته" فإن تقنية Hawk-Eye ترصد حالات التسلل التي لا يمكن أن يتم رؤيتها بالعين المجردة، لأن تلك الأداة تعتمد على 10 كاميرات إضافية غير المستخدمة في الإنتاج التلفزيوني لتوضيح أي شكوك تتعلق بمواقع اللاعبين.

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