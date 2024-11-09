حسام حسن يعلن اليوم قائمة منتخب مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 07:41 صباحاً - منتخب مصر، يعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، مساء اليوم السبت، أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر الفريق، إستعدادا لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في الجولتين الختاميتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025، المقرر إقامتها في المغرب

إراحة محترفي أوروبا

ومن المتوقع أن تضم قائمة منتخب مصر لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا 25 لاعبًا، بينهم لاعبين أو ثلاثة محترفين على الأكثر في ظل رغبة حسام حسن في إراحة أغلب اللاعبين المحترفين في أوروبا، بعدما ضمن التأهل رسميا لنهائيات كأس الأمم الإفريقيا بالمغرب.

وبات من المتوقع أن تضم قائمة منتخب مصر الوطني الثنائي المحترف في الدوري القطري محمود تريزيجيه وحمدي فتحي، وربما يتواجد معهما محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي وفقا لرؤية المدير الفني للفراعنة حسام حسن

محمود حسن تريزيجيه لاعب الريان القطري، كلمتك

سبب تأجيل إعلان قائمة منتخب مصر

وكشف مصدر مقرب من الجهاز الفني لمنتخب مصر، أن حسام حسن فضل بعد التشاور مع جهازه المعاون، تأجيل إعلان قائمة الفراعنة حتى انتهاء مباريات اليوم السبت في ختام مواجهات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز، خاصة أن هناك بعض العناصر التي يرغب في ضمها لمعسكر نوفمبر ستشارك مع أنديتها في مسابقة الدوري، ويخشى من إعلان أسماءهم ثم يتعرضون للإصابة في مواجهات فرقهم اليوم السبت.

موعد مباراتي منتخب مصر المقبلتين

ويلتقي منتخب الفراعنة في المواجهة الأولى أمام منتخب الرأس الأخضر “كاب فيردي” يوم 15 نوفمبر في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على الملعب الوطني في كاب فيردي.

أما المباراة الثانية فتجمع منتخب مصر أمام نظيره منتخب بتسوانا يوم 19 نوفمبر في تمام الساعة التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي.

الجهاز الفني لمنتخب مصر، كلمتك

القناة الناقلة لمباراتي مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا

ومن المقرر أن تقوم شبكة قنوات بي إن سبورت بنقل مباراتي منتخب مصر أمام الرأس الأخضر وبوتسوانا على الهواء مباشرة، كونها الناقل الحصري لمباريات تصفيات الأمم الإفريقية.

حكام مباراتي مصر أمام كاب فيردي وبوتسوانا

اختارت لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقمي حكام من كوت ديفوار وجامبيا لإدارة مباراتي مصر أمام كاب فيردي ثم بوتسوانا على الترتيب بختام مباريات تصفيات أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب 2025.

حكام مباراة كاب فيردي ومصر

حكم ساحة: إبراهيم كاليلو توريه

حكم مساعد أول: أدو هيرمان ديزيريه نجوه

حكم مساعد ثاني: نوهو واتارا

حكم رابع: هيوز موديست ريتشارد كوكورا.

حكام مباراة مصر وبوتسوانا

حكم ساحة: عبد الله جاميه

حكم مساعد أول: مصطفى بوجانج

حكم مساعد ثاني: عبد العزيز بوليل جاو

وحكم رابع: لامين جاميه

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