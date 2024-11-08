موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

موعد مباراة مسار وإيدو كوينز الغيني بدوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية والقناة الناقلة - أخبار كلمتك

مصر تتصدر البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

مصر تتصدر البطولة الأفريقية للتجديف الكلاسيك بالساحل الشمالي - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 بالمصنعية وصل كام؟ - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

الجامعة البريطانية في مصر تشارك في مؤتمر قمة المناخ COP29 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «أم أمير المصري».. تفاصيل شخصية نيللي كريم في «صيف 67 - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

بلينكن: انخراط كوريا الشمالية في حرب أوكرانيا يستدعي ردا حازما - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

شحنة مساعدات لبيروت وإعادة المصريين، تفاصيل زيارة وزير الخارجية إلى لبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

سفير مصر ببروكسل يبحث مع رئيسة البرلمان الأوروبي وقف إطلاق النار بغزة ولبنان - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

ياسمين صبري تواصل تصوير مشاهدها بأحداث "ضل حيطة" - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

19 مرشحًا في انتخابات الاتحاد المصري للخماسي الحديث - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
19 مرشحًا في انتخابات الاتحاد المصري للخماسي الحديث - أخبار كلمتك

19 مرشحًا في انتخابات الاتحاد المصري للخماسي الحديث - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:11 مساءً - الخماسي الحديث، أغلق مساء أمس الخميس الموافق 7 نوفمبر باب الترشح لرئاسة وعضوية الاتحاد المصري للخماسي الحديث عن دورة 2024 - 2028 وكان باب الترشح قد فتح في الأول من نوفمبر واستمر لمدة اسبوع بمقر الاتحاد بمجمع الاتحادات الأولمبية باستاد القاهرة. 

المرشحون في اتحاد الخماسي الحديث

وتقدم 19 مرشحًا بأوراق ترشحهم على مناصب الرئاسة والعضوية ونائب الرئيس وأمين الصندوق وجاءت قائمة المرشحين كالتالي: 

تقدم على منصب الرئاسة: المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد الحالي، والدكتور محمد عبد المنعم.

وتقدم على منصب نائب الرئيس: اللواء حازم الدمهوجي، والأستاذ سامح عبد المحسن.
وتقدم على منصب أمين الصندوق: الدكتور شادي عبد العزيز، والأستاذ ايهاب ابو العلا. 

بينما تقدم على منصب العضوية 10 مرشحين بالإضافة إلى 3 مرشحين تحت السن وهم: كابتن عوض سامي، العميد سامر أنيس نجيب، المهندس عمرو شمس الدين، الأستاذ أنس عبد السلام، الأستاذ وائل سليمان، الأستاذة منى شفيق، الأستاذة سمر سيد، المهندس شادي حفني، الأستاذ أحمد بشير، الأستاذة نسمة طلال. 

وترشح تحت السن كلا من: الأستاذة نادين يحيى، الأستاذ مصطفى راشد، الأستاذ علي زين العابدين.

لائحة اتحاد الخماسي الحديث

وحسب لائحة الاتحاد المصري للخماسي الحديث يتكون مجلس الإدارة من 9 مرشحين بواقع رئيس، ونائب رئيس، وأمين صندوق، وخمس أعضاء وعضو تحت السن على أن يتواجد سيدة واحدة على الأقل في المجلس المنتخب (مقعد للمرأة). 

ودعا الاتحاد المصري للخماسي الحديث لاجتماع الجمعية العمومية العادية للعام 2023-2024 وذلك يوم السبت الموافق 14 ديسمبر الساعة التاسعة صباحًا والذي يتضمن جدول أعماله انتخاب مجلس إدارة للدورة 2024 - 2028.  

ووفق التصنيف الذي أعلنته اللجنة الأولمبية المصرية، تضم الجمعية العمومية لاتحاد الخماسي الحديث 9 هيئات رياضية لها حق التصويت في الانتخابات. 

جدير بالذكر أن جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحالي للخماسي الحديث قد تقدموا بأوراق ترشحهم باستثناء الراحلة نهى ماهر التي وافتها المنية، وذلك رغبةً في استمرار مسيرة الإنجازات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الرياضة - 05:01 - يتصدرها الكاميرون وناميبيا.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 13-11-2024 - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق