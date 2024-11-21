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موعد عودة الفتى الذهبي لمباريات برشلونة - أخبار كلمتك

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موعد عودة الفتى الذهبي لمباريات برشلونة - أخبار كلمتك

موعد عودة الفتى الذهبي لمباريات برشلونة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 12:16 مساءً -  تلقى نادي برشلونة الإسباني صدمة كبيرة بعد إصابة لاعبه لامين يامال في كاحل القدم قبل التوقف الدولي الأخير.

وغاب يامال عن صفوف برشلونة في مباراة ريال سوسييداد التي أقيمت يوم الـ10 من نوفمبر الجاري في الجولة الثالثة عشرة للدوري الإسباني.

وخسر برشلونة خارج دياره أمام ريال سوسييداد بهدف دون رد في غياب يامال للإصابة التي تعرض لها في لقاء النجم الأحمر الصربي بدوري أبطال أوروبا.

يامال

غياب لامين يامال الفتى الذهبي لبرشلونة 

 وكشفت شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية عن استمرار غياب اللاعب الإسباني صاحب الـ 17 عامًا عن صفوف برشلونة في مواجهة سيلتا فيجو بعد غدا السبت في الدوري.

 

وأشارت إلى أن مشاركة يامال في مباراة ستاد بريست الفرنسي بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل محل شك كبير حتى إذا عاد اللاعب للتدريبات فسيكون من غير المتوقع المغامرة به من جانب برشلونة.

وأكدت أن المباراة التي سيعود بها على الأرجح يامال إلى صفوف برشلونة ستكون أمام لاس بالماس يوم الـ30 من نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة عشرة للدوري الإسباني.

ولم يعلن برشلونة بشكل رسمي عن مدة الغياب المتوقعة للاعبه عن المستطيل الأخضر ولكن صحيفة "آس" الإسبانية توقعت غياب اللاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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