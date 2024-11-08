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الرياضة - 11:14 - مقتل أحد عناصر جيش الاحتلال بمعارك في لبنان.. وحزب الله يدمر جرافة عسكرية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:14 - مقتل أحد عناصر جيش الاحتلال بمعارك في لبنان.. وحزب الله يدمر جرافة عسكرية - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:14 - مقتل أحد عناصر جيش الاحتلال بمعارك في لبنان.. وحزب الله يدمر جرافة عسكرية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 11:14 صباحاً - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل أحد عناصره متأثرا بجروح أصيب بها خلال معارك جنوب لبنان، وذلك وفقًا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.

من جانبه، أعلن حزب الله اللبناني، تدمير جرافة عسكرية ترافقها قوة مشاة شمال غرب كفر كلا ما أدى لمقتل وجرح طاقمها والقوة المرافقة.

وأشار حزب الله إلى استهداف تجمعا لعناصر الاحتلال جنوبي بلدة العديسة بالقذائف المدفعية، معقبا: «حققنا إصابات مؤكدة».

وكشفت فصائل عراقية عن مهاجمتهم بطائرات مسيرة هدفا عسكريا في شمال الأراضي المحتلة.

ودوت صفارات الإنذار في زرعيت بالجليل الغربي، حسبما أفادت به الجبهة الداخلية للاحتلال الإسرائيلي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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