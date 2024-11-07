الدوري الأوروبي، تشكيل مانشستر يونايتد لمواجهة باوك اليوناني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:55 مساءً - كشف الهولندي رود فان نيستلروي، مدرب فريق مانشستر يونايتد المؤقت، عن تشكيلة فريقه الأساسية لمواجهة باوك سالونيكا اليوناني، مساء اليوم الخميس، في رابع جولات الدوري الأوروبي.

وفضل فان نيستلروي في مباراته الأوروبية الأولى الدفع بالإيفواري أماد ديالو على حساب ماركوس راشفورد، بينما أجلس بعض النجوم على دكة البدلاء، أبرزهم كريستيان إريكسن، ليساندرو مارتينيز وماتياس دي ليخت.

ويملك الشياطين الحمر مانشستر يونايتد 3 نقاط فقط من 3 تعادلات، لذا يسعى الفريق لتذوق طعم الانتصار الأول.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد باوك

وفيما يلي تشكيلة اليونايتد:

حراسة المرمى: أندريه أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، فيكتور لينديلوف، جون إيفانز، ديوجو دالوت.

خط الوسط: مانويل أوجارتي، كاسيميرو، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: جارناتشو، هويلوند، أماد ديالو.

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