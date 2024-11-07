الرياضة - 07:24 - بوتين: العالم يشهد اليوم تشكل نظام عالمي جديد.. والشعوب بدأت تدرك مصالحها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العالم يشهد اليوم تشكّل نظام عالمي جديد، وأن الشعوب بدأت تدرك مصالحها.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمة له مساء اليوم الخميس، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن النظام العالمي الجديد ليس مجرد صراع على السلطة، بل هو صراع بين مبادئ العلاقات بين الدول والشعوب.

وأكد بوتين، أن دعوات الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا القوة النووية تظهر نزعة مغامرة متطرفة.