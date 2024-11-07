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الرياضة - 07:24 - بوتين: العالم يشهد اليوم تشكل نظام عالمي جديد.. والشعوب بدأت تدرك مصالحها - أخبار كلمتك

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الرياضة - 07:24 - بوتين: العالم يشهد اليوم تشكل نظام عالمي جديد.. والشعوب بدأت تدرك مصالحها - أخبار كلمتك

الرياضة - 07:24 - بوتين: العالم يشهد اليوم تشكل نظام عالمي جديد.. والشعوب بدأت تدرك مصالحها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 07:24 مساءً - أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العالم يشهد اليوم تشكّل نظام عالمي جديد، وأن الشعوب بدأت تدرك مصالحها.

وأضاف الرئيس الروسي، خلال كلمة له مساء اليوم الخميس، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن النظام العالمي الجديد ليس مجرد صراع على السلطة، بل هو صراع بين مبادئ العلاقات بين الدول والشعوب.

وأكد بوتين، أن دعوات الغرب لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا القوة النووية تظهر نزعة مغامرة متطرفة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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