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الرياضة - 03:51 - البورصة المصرية تختتم جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي لـ «المؤشرات» - أخبار كلمتك

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الرياضة - 03:51 - البورصة المصرية تختتم جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي لـ «المؤشرات» - أخبار كلمتك

الرياضة - 03:51 - البورصة المصرية تختتم جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي لـ «المؤشرات» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 03:51 مساءً - البورصة المصرية.. سجلت مؤشرات البورصة ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، الخميس، في ختام تعاملات الأسبوع مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية والعربية و المستثمرين الأفراد المصريين والعرب والأجانب نحو البيع.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 22 مليار جنيه لينهي التعاملات عند مستوى 2.263 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 33.173 مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق السندات/صفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 6 مليارات جنيه.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30 بـ نسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 31267.47 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 بـ نسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 8245.36 نقطة، وشملت الارتفاعات مؤشر «إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا والذي زاد بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 11504.66 نقطة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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